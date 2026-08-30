Ο Κάσπερ Ρουντ αποσύρθηκε από το US Open λόγω τραυματισμού στην πλάτη

Ο Κάσπερ Ρουντ, ο 27χρονος Νορβηγός τενίστας που βρίσκεται στο Νο.17 της παγκόσμιας κατάταξης, απέσυρε τη συμμετοχή του από το US Open. Η απόφαση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή, οφείλεται σε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην πλάτη που αντιμετωπίζει ο αθλητής. Το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς ξεκίνησε την Κυριακή 30 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη, χωρίς την παρουσία του φιναλίστ του 2022.

Ο τραυματισμός και η απόφαση της αποχώρησης

Ο Κάσπερ Ρουντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε στην πλάτη, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική του αποχώρηση από το US Open. Παρά τις προσπάθειες και τις ελπίδες του ίδιου και της ομάδας του για ανάρρωση, η κατάσταση της υγείας του δεν επέτρεψε τη συμμετοχή του στο σημαντικό αυτό τουρνουά, το οποίο διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Η απώλεια του Νορβηγού τενίστα αποτελεί μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για τη διοργάνωση. Ο Ρουντ, ένας από τους αναγνωρίσιμους αθλητές του αθλήματος, αναγκάστηκε να λάβει την απόφαση να μην αγωνιστεί, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία του μακροπρόθεσμα και να δώσει στο σώμα του τον απαραίτητο χρόνο για πλήρη αποκατάσταση.

Η δήλωση του Νορβηγού τενίστα για την κατάσταση της υγείας του

Σε ανάρτησή του, ο Κάσπερ Ρουντ εξήγησε τους λόγους της απόφασής του, τονίζοντας ότι το πρόβλημα στην πλάτη δεν ξεπεράστηκε όπως αναμενόταν. «Δυστυχώς, το πρόβλημα στην πλάτη μου δεν έχει ξεπεραστεί, όσο ελπίζαμε με την ομάδα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός αθλητής, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του και τις προσδοκίες που υπήρχαν.

Ο Ρουντ πρόσθεσε ότι, παρόλο που υπήρχε αισιοδοξία για την ανάρρωσή του με τον καιρό, η ομάδα του και ο ίδιος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη υγεία του. «Ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσω με τον καιρό, αλλά η ομάδα μου και εγώ αποφασίσαμε ότι πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα και να δώσουμε στο σώμα μου τον χρόνο που χρειάζεται», δήλωσε ο Νο.17 της παγκόσμιας κατάταξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ξεκούραση και αποκατάσταση πριν την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η αντικατάσταση του Ρουντ στο κυρίως ταμπλό

Η αποχώρηση του Κάσπερ Ρουντ δημιουργεί ένα κενό στο κυρίως ταμπλό του US Open, καθώς ο Νορβηγός τενίστας ήταν ένας από τους συμμετέχοντες που αναμένονταν να αγωνιστούν στο τουρνουά. Ο 27χρονος αθλητής, ο οποίος κατέχει την 17η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει μια καλή πορεία στο τελευταίο Grand Slam της αγωνιστικής περιόδου, το οποίο ξεκίνησε την Κυριακή.

Μετά την απόσυρση του Ρουντ, τη θέση του στο κυρίως ταμπλό του US Open θα λάβει ο Γάλλος τενίστας, Αρθουρ Γκεά. Ο Γκεά θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο φημισμένο τουρνουά, αντικαθιστώντας τον Νορβηγό αθλητή που αναγκάστηκε να αποχωρήσει εξαιτίας του προβλήματος στην πλάτη του.

Η προηγούμενη πορεία του Κάσπερ Ρουντ στο US Open

Ο Κάσπερ Ρουντ είχε μια αξιοσημείωτη πορεία στο US Open το 2022, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Η παρουσία του στον τελικό του προηγούμενου έτους υπογράμμιζε τις δυνατότητές του και την ικανότητά του να διακρίνεται σε Grand Slam τουρνουά, καθιστώντας τον έναν υπολογίσιμο αντίπαλο.

Η φετινή του απουσία από το US Open, το οποίο αποτελεί το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον ίδιο και τους φίλους του τένις. Ο Νορβηγός τενίστας, παρά την πρότερη επιτυχία του και την κατάταξή του στο Νο.17, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει φέτος μια ανάλογη πορεία, εστιάζοντας πλέον στην πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού του για τις μελλοντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta