Άρης: Με Καντεβέρε και Μανού Γκαρθία στην ενδεκάδα απέναντι στον ΟΦΗ

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, προχώρησε σε συγκεκριμένες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:30 και θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης». Οι τροποποιήσεις που αποφάσισε ο έμπειρος τεχνικός αφορούν τόσο την επιθετική όσο και την αμυντική διάταξη των «κίτρινων».

Οι επιλογές του προπονητή και τα ντεμπούτα

Οι αλλαγές που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην ενδεκάδα του Άρη για τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ θεωρούνται αναμενόμενες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επιλογές βασίζονται στις δοκιμές και τις προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν από τον προπονητή κατά τη διάρκεια της περιόδου της προετοιμασίας της ομάδας. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία του συνόλου στο γήπεδο του «Κλ. Βικελίδης».

Σε αυτή την αναμέτρηση, δύο ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Άρη. Ο ένας είναι ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος επιλέχθηκε να αγωνιστεί στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο άλλος είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη δεύτερη θητεία του στους «κίτρινους», στελεχώνοντας τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η σύνθεση της αμυντικής γραμμής

Στην αμυντική γραμμή του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές για τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπως προαναφέρθηκε, θα αγωνιστεί ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Νοά Φαντιγκά είναι ο παίκτης που επιλέχθηκε να καλύψει τη θέση.

Στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον τερματοφύλακα, ο προπονητής επέλεξε δύο στόπερ. Πρόκειται για τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Την εστία του Άρη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ θα υπερασπιστεί ο Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια.

Ο άξονας και η επιστροφή του Γκαρθία

Στον χώρο του κέντρου, ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε μια συγκεκριμένη τριάδα ποδοσφαιριστών για τον Άρη. Οι Ούρος Ράσιτς και Ντέλε Μπασίρου είναι οι δύο κεντρικοί χαφ που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ανασταλτική λειτουργία όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Μαζί τους, στον άξονα, θα αγωνιστεί και ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του με τους «κίτρινους». Η παρουσία του Γκαρθία στον χώρο του κέντρου σηματοδοτεί μια σημαντική προσθήκη και αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την οργάνωση του παιχνιδιού του Άρη απέναντι στον ΟΦΗ.

Η επιθετική γραμμή και ο Καντεβέρε

Στην επιθετική γραμμή της ομάδας, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν τα επιθετικά άκρα. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ και ο Σεμπάστιαν Παλάσιος είναι οι δύο παίκτες που θα αγωνιστούν στις πτέρυγες, με στόχο να δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα του αντιπάλου και να τροφοδοτήσουν τους συμπαίκτες τους.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Τίνο Καντεβέρε επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα του Άρη. Ο Καντεβέρε αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού επιθετικού, έχοντας ως κύρια αποστολή την επίτευξη τερμάτων στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Η επιστροφή του στην κορυφή της επίθεσης αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του προπονητή για την ενίσχυση της επιθετικής δύναμης της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta