Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, επικρατώντας της Γαλλίας με 3-0 σετ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεπέρασε και τον τραυματισμό της Φαίης Μπακοδήμου, συνεχίζοντας την πορεία του στη διοργάνωση.

Ιστορική πρόκριση για την εθνική

Η νίκη της Ελλάδας επί της Γαλλίας με σκορ 3-0 (16-25, 18-25, 20-25) αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ. Η εθνική ομάδα προκρίνεται στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 1991. Είναι η πρώτη φορά που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καταφέρνει να ξεπεράσει τη φάση των νοκ άουτ αγώνων.

Η ομάδα του προπονητή Απόστολου Οικονόμου έδειξε ψυχή και αποφασιστικότητα, ακόμα και όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ατυχία του τραυματισμού βασικής παίκτριας. Η κατάθεση ψυχής από όλες τις Ελληνίδες αθλήτριες ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Κυριαρχία στο πρώτο σετ

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Με εξαιρετικό σερβίς, ένα απροσπέλαστο μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου κατάφεραν να αποκτήσουν μια σημαντική διαφορά στο σκορ. Αυτή η διαφορά διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του σετ.

Η Γαλλία δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο στην ελληνική απόδοση, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες τόσο στην υποδοχή του σερβίς όσο και στην προσπάθειά της να περάσει το ελληνικό μπλοκ. Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε με χαρακτηριστική ευκολία υπέρ της Ελλάδας, με σκορ 25-16, μέσα σε μόλις 22 λεπτά, δίνοντας το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Δεύτερο σετ και ο τραυματισμός της Μπακοδήμου

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τις Γαλλίδες να προσπαθούν να αντιδράσουν, κρατώντας το σκορ κοντά μέχρι το 14-15. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβασε την απόδοσή του και εξαφανίστηκε στο σκορ, φτάνοντας στο 14-20. Το σετ έδειχνε να οδεύει προς ένα άνετο 2-0 για την Ελλάδα.

Στο 16-23, η Φαίη Μπακοδήμου, σε μια προσπάθεια για άμυνα, πάτησε το πόδι της Τικμανίδου και όπως φάνηκε γύρισε τον αστράγαλο. Η Ελληνίδα ακραία βγήκε υποβασταζόμενη στον πάγκο της ομάδας, προκαλώντας ανησυχία. Παρά τον τραυματισμό, η Ελλάδα έκλεισε το σετ με 25-18, κάνοντας το 2-0, αλλά τα χαμόγελα πάγωσαν λόγω της νέας αυτής ατυχίας.

Ψυχωμένη εμφάνιση στο τρίτο σετ

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η εθνική ομάδα μπήκε ψυχωμένα, αποφασισμένη να κερδίσει τον αγώνα και να ξεπεράσει την ατυχία του τραυματισμού. Προηγήθηκε με 6-12 και στη συνέχεια με 9-15, δείχνοντας ότι ήταν έτοιμη για την τεράστια νίκη. Η Γαλλία, με την πλάτη στον τοίχο, προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε τη διαφορά στους τρεις πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 12-15.

Η ελληνική ομάδα πάτησε ξανά γκάζι, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 15-20. Οι Γαλλίδες μείωσαν ξανά στον πόντο, αλλά εκείνη τη στιγμή μίλησε η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα των Ελληνίδων αθλήτριών. Η Αγγελοπούλου με δύο συνεχόμενες, κρίσιμες επιθέσεις έκανε το 19-22, ενώ στη συνέχεια η Ανθούλη ανέλαβε δράση για να ολοκληρώσει το σετ με 20-25, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια τεράστια πρόκριση.

Αναμονή για τον επόμενο αντίπαλο

Μετά την πρόκριση στα προημιτελικά, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου θα περιμένουν την εξέλιξη του αγώνα μεταξύ Κροατίας και Σερβίας. Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στην ξέφρενη πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta