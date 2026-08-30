Ταντέι Πογκάτσαρ: Εγκατέλειψε τον Γύρο Ισπανίας μετά από πτώση και πολλαπλά τραύματα

Ο κορυφαίος Σλοβένος ποδηλάτης Ταντέι Πογκάτσαρ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πρόωρα τον Γύρο Ισπανίας (Vuelta a Espana) μετά από μια άσχημη πτώση που υπέστη κατά τη διάρκεια του 8ου ετάπ. Το ατυχές περιστατικό, το οποίο προκλήθηκε από μια πέτρα στο οδόστρωμα, είχε ως αποτέλεσμα ο 27χρονος αθλητής να υποστεί πολλαπλά τραύματα, συμπεριλαμβανομένου κατάγματος κλείδας, θέτοντας τέλος στις φιλοδοξίες του για το τριπλό Grand Tour.

Το απρόοπτο στο 8ο ετάπ

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του 8ου ετάπ του Vuelta a Espana, ο Ταντέι Πογκάτσαρ βρισκόταν 33 χιλιόμετρα πριν από την ολοκλήρωση της διαδρομής, όταν ένα απρόοπτο γεγονός ανέτρεψε την πορεία του. Ο Σλοβένος αναβάτης της UAE Team Emirates πάτησε μια πέτρα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του ποδηλάτου του και να πέσει άσχημα, τερματίζοντας με δραματικό τρόπο την παρουσία του στον Γύρο Ισπανίας.

Η πτώση του Πογκάτσαρ, που καταγράφηκε και από κάμερες, σηματοδότησε το τέλος της προσπάθειάς του για τον τίτλο, παρά την εξαιρετική του πορεία μέχρι εκείνο το σημείο. Το περιστατικό αυτό έφερε μια ανατροπή στην κορυφή της γενικής κατάταξης του αγώνα.

Οι τραυματισμοί και η ιατρική φροντίδα

Μετά την πτώση, ο Ταντέι Πογκάτσαρ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν τη σοβαρότητα των τραυματισμών του. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο ποδηλάτης υπέστη διάσειση, κάταγμα στην αριστερή κλείδα, κάταγμα αυχενικού σπονδύλου (C7) και πολλαπλές εκδορές. Οι τραυματισμοί αυτοί απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα και αποκατάσταση.

Ο Πογκάτσαρ παραμένει υπό ιατρική φροντίδα, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κλείδα εντός των επόμενων 24ωρων. Η τυπική ανάρρωση για ένα μετατοπισμένο κάταγμα κλείδας σε ποδηλάτες υψηλού επιπέδου διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Αντίθετα, το σταθερό κάταγμα στον αυχενικό σπόνδυλο (C7) δεν φαίνεται να απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Το όνειρο του τριπλού Grand Tour

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ, με τις πέντε νίκες του στο Tour de France και τη μία στον Giro d’Italia το 2024, θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά και στον Γύρο Ισπανίας. Στόχος του ήταν να φτάσει στο λεγόμενο τριπλό Grand Tour, ένα επίτευγμα που θα τον κατατάσσει στους κορυφαίους στην ιστορία της ποδηλασίας. Η πορεία του στον Vuelta a Espana ήταν εντυπωσιακή μέχρι το 8ο ετάπ.

Μετά τα πρώτα επτά ετάπ, ο 27χρονος Σλοβένος βρισκόταν σταθερά στην 1η θέση της γενικής κατάταξης. Φορούσε την κόκκινη φανέλα του πρωτοπόρου, έχοντας μάλιστα μια σημαντική διαφορά τριών λεπτών και 50 δευτερολέπτων από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, τον Ισπανό Ένρικ Μας της Movistar Team. Η πτώση του έβαλε τέλος σε αυτή την προσπάθεια για την ιστορική διάκριση.

Η απώλεια του παγκόσμιου τίτλου

Οι πολλαπλοί τραυματισμοί του Ταντέι Πογκάτσαρ και η αναγκαία περίοδος ανάρρωσης έχουν άμεσες συνέπειες στο αγωνιστικό του πρόγραμμα. Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο Σλοβένος ποδηλάτης δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Αυτός ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Μόντρεαλ στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Η απουσία του από αυτή τη σημαντική διοργάνωση αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για τον αθλητή μετά την εγκατάλειψη του Vuelta a Espana.

Η κίνηση σεβασμού του Ένρικ Μας

Μετά το τέλος του 8ου ετάπ και την αναγκαστική αποχώρηση του Ταντέι Πογκάτσαρ, ο Ισπανός ποδηλάτης Ένρικ Μας έγινε ο νέος κάτοχος της κόκκινης φανέλας του αγώνα. Παρόλα αυτά, ο Μας επέλεξε να μην φορέσει τη φανέλα του πρωτοπόρου. Η κίνηση αυτή του Ισπανού αναβάτη θεωρήθηκε ως μια πράξη σεβασμού προς τον Σλοβένο σταρ του παγκόσμιου αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τη δυσμενή εξέλιξη για τον αντίπαλό του και την αξία του ως αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta