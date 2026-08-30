Η Γερμανία λύγισε την Πολωνία στην παράταση με all-around εμφάνιση του Μπόνγκα

Σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων, η Γερμανία κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη επί της Πολωνίας με σκορ 96-94, έπειτα από παράταση. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Κ ομίλου για τη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η επικράτηση αυτή βελτίωσε το ρεκόρ της γερμανικής ομάδας στο 7-1 και έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή του ομίλου.

Η συγκλονιστική αναμέτρηση και η επικράτηση στην παράταση

Πολωνία και Γερμανία πρόσφεραν ένα συναρπαστικό θέαμα, χαρίζοντας στους φιλάθλους μια αναμέτρηση γεμάτη αγωνία και ένταση. Η μάχη διήρκεσε συνολικά 45 λεπτά, καθώς ο νικητής κρίθηκε στην παράταση, μετά από μια ισόπαλη κανονική διάρκεια.

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, η Γερμανία, κατάφερε να δραπετεύσει με τη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 94-96. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η γερμανική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της στον όμιλο, φτάνοντας πλέον στο 7-1.

Η «φωτιά» στην κορυφή του ομίλου

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της αναμέτρησης, ο Κ όμιλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έχει πάρει «φωτιά». Συγκεκριμένα, Γερμανία, Πολωνία και Κροατία βρίσκονται πλέον σε ισοβαθμία στην κορυφή, έχοντας όλες ρεκόρ 7-1.

Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά εδραιώνει τις τρεις αυτές ομάδες ως τα απόλυτα φαβορί για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Με τρεις διαθέσιμες θέσεις πρόκρισης από τον όμιλο, οι Γερμανία, Πολωνία και Κροατία έχουν αποκτήσει ένα ξεκάθαρο και ασφαλές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων διεκδικητών.

Η επιθετική πολυφωνία της Γερμανίας

Η γερμανική ομάδα παρουσίασε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην τελική επικράτηση. Τέσσερις παίκτες της Γερμανίας κατάφεραν να σημειώσουν διψήφιο αριθμό πόντων μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης, δείχνοντας την ομαδική προσπάθεια στο σκοράρισμα.

Πρωταγωνιστής στο σκοράρισμα για τη Γερμανία ήταν ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, ενώ παράλληλα μοίρασε και 5 ασίστ στους συμπαίκτες του. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Γιοχάνες Τίμαν, ο οποίος κινήθηκε σε «μονοπάτια» double-double, σημειώνοντας 14 πόντους και μαζεύοντας 12 ριμπάουντ. Σε παρόμοια παραγωγικά επίπεδα κινήθηκε και ο Μάοντο Λο, ο οποίος πρόσθεσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ στην επίδοση της ομάδας του.

Η ξεχωριστή εμφάνιση του Ίζακ Μπόνγκα

Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ξεχώρισε και ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο παίκτης, ο οποίος αναφέρεται ως ο «εκλεκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς», αγωνίστηκε για 31 λεπτά και πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Η στατιστική του περιλάμβανε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του.

Επιπλέον, ο Ίζακ Μπόνγκα ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι κυρίαρχος στα μετόπισθεν. Η αμυντική του παρουσία ήταν καθοριστική, καθώς κατάφερε να «κλειδώσει» τους Πολωνούς αντιπάλους του, καταγράφοντας 5 κλεψίματα. Η συνεισφορά του τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα αποδείχθηκε καθοριστική για την επικράτηση της Γερμανίας.

Οι πρωταγωνιστές της Πολωνίας

Στην αντίπερα όχθη, παρά την ήττα, οι Πολωνοί είχαν και αυτοί παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Ματέους Πονίτκα βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του.

Άξιος συμπαραστάτης του Πονίτκα ήταν ο Ίγκορ Μίλιτσιτς. Ο Μίλιτσιτς πρόσθεσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια της Πολωνίας να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος της παράτασης.

Με πληροφορίες από: Athletiko