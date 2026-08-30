Ο Παναθηναϊκός με Λούζα και Κάνγκουα στην αποστολή για το ματς με τον Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική. Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδα, στην οποία ξεχωρίζουν οι παρουσίες των Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αυτήν. Το «τριφύλλι» θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, έχοντας στο πλευρό του και τους φιλάθλους του.

Η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν για τη Λιβαδειά, προκειμένου να αγωνιστούν στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν για τη Super League. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται αναλυτικά από τους εξής παίκτες: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Λούζα, Κυριόπουλος, Κάνγκουα, Μπινιάρης, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ και Γκαρσία.

Η λίστα περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων παικτών, με τον προπονητή να επιλέγει τους καλύτερους δυνατούς για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ομάδας στο πρωτάθλημα. Η παρουσία των δύο νέων προσώπων, του Λούζα και του Κάνγκουα, στο χώρο του κέντρου αναμένεται να δώσει νέα δυναμική και επιπλέον επιλογές στο παιχνίδι του «τριφυλλιού», καθώς η ομάδα επιδιώκει να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Οι προσθήκες Λούζα και Κάνγκουα

Για πρώτη φορά σε αποστολή της ομάδας συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθείς Ιμράν Λούζα, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στο δυναμικό του Παναθηναϊκού και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το κέντρο της ομάδας. Η παρουσία του σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής του συνεισφοράς στο πρωτάθλημα.

Μαζί του, ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τίθεται πλέον στη διάθεση του προπονητή για τις υποχρεώσεις της Super League. Η ένταξη και των δύο παικτών στην αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό αναμένεται να προσφέρει περισσότερες επιλογές και λύσεις στον Τζέικομπ Νίστρουπ, ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου, όπου θα υπάρξουν δύο σημαντικές προσθήκες.

Το πρώτο ματς στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 19:30, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό εκτός έδρας. Η αναμέτρηση αυτή είναι για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής για το «τριφύλλι» είχε αναβληθεί, καθιστώντας τον αγώνα στη Λιβαδειά την πρώτη επίσημη δοκιμασία της ομάδας στο εγχώριο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν.

Στο πλευρό της ομάδας θα βρίσκονται και 2.000 οπαδοί, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Λιβαδειά για να υποστηρίξουν τους «πράσινους» στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση. Η στήριξη του κόσμου αναμένεται να είναι σημαντική για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, προσφέροντας ώθηση στην προσπάθεια για ένα θετικό ξεκίνημα.

Οι απουσίες και η τελευταία προπόνηση

Από την αποστολή του Παναθηναϊκού απουσιάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές λόγω διαφόρων προβλημάτων, επηρεάζοντας τις επιλογές του προπονητή. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσάπρας και Τσιριβέγια, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν. Επίσης, ο Κρίστιανσεν δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή καθώς κρίνεται ανέτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην παρούσα φάση. Τέλος, οι Ίνγκασον και Παντελίδης παραμένουν απόντες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις εδώ και καιρό.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε με την τελευταία προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα του μεγαλομετόχου της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος παρακολούθησε δια ζώσης την προετοιμασία. Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση για την ενεργοποίηση των μυών, ασκήσεις rondo για την ανάπτυξη της συνεργασίας και της τεχνικής, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας για τη βελτίωση της κατοχής, καθώς και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, στοιχεία κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα της ομάδας στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta