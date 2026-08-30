Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τονίζει: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, μίλησε στη Nova ενόψει της πρεμιέρας της ομάδας του στη φετινή Super League. Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του ρόστερ και τις φιλοδοξίες του συλλόγου να πρωταγωνιστήσει σε πολλαπλά μέτωπα. Η «πράσινη» ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 19:30, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεών της στο πρωτάθλημα.

Η πρεμιέρα στη Super League και η ευρωπαϊκή πρόκληση

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα με μια εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό. Το παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στη Βοιωτία, είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, στις 19:30. Η έναρξη του πρωταθλήματος για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε καθυστερήσει, καθώς ο αρχικός αγώνας με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής του «τριφυλλιού» στα πλέι οφ του Conference League.

Η ομάδα προέρχεται από την πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε στην Ευρώπη, ένα αποτέλεσμα που, όπως δήλωσε ο προπονητής, δεν θα το άλλαζε με τίποτα. Αυτή η πρόκριση αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον σύλλογο και δίνει ώθηση ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων σε όλες τις διοργανώσεις.

Καμία ανησυχία για την κούραση και ο στόχος των τριών διοργανώσεων

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξέφρασε την αισιοδοξία του σχετικά με την κατάσταση των παικτών του, τονίζοντας ότι δεν ανησυχεί για την κούραση που ενδεχομένως να προέκυψε από τις πρόσφατες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. «Είχαμε τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει πολλούς καλούς παίκτες, γεγονός που δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα.

Ο Δανός τεχνικός υπογράμμισε τη φιλοσοφία πίσω από τη συγκρότηση του φετινού ρόστερ. Όπως δήλωσε, «αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και την Ευρώπη». Πρόσθεσε δε ότι «εκεί θέλουμε να βρισκόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» για την απόδοση της ομάδας στα διαφορετικά μέτωπα.

Η προσέγγιση στον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Αναφερόμενος στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης. «Σε κάθε παιχνίδι στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να βρίσκουμε την ποιότητά μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το βασικό για την ομάδα είναι να βελτιωθεί ως σύνολο. Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι στους μέχρι στιγμής αγώνες υπήρχαν περίοδοι όπου η ομάδα έπαιξε καλά, αλλά και άλλες που ήταν πολύ μακριά από το επιθυμητό επίπεδο.

Σχετικά με τον αντίπαλο, ο Νίστρουπ σημείωσε ότι ο Λεβαδειακός έχει αλλάξει πολλούς παίκτες, αλλά έκανε μια πολύ δυνατή σεζόν πέρυσι. Για αυτόν τον λόγο, η ομάδα του θα προσεγγίσει τον αγώνα με σεβασμό. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη οι παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους, στη δουλειά τους και στην απόδοσή τους, με απώτερο στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Η πορεία προς την πλήρη ετοιμότητα

Όσον αφορά το πότε η ομάδα θα είναι πλήρως έτοιμη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραδέχτηκε ότι «πρέπει να βελτιώσουμε πολλά». Δήλωσε ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσει πότε όλα θα είναι τέλεια, κάτι που έχει επισημάνει από την πρώτη μέρα. Συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση με τις δύο προηγούμενες ομάδες στις οποίες εργάστηκε, ανέφερε ότι εκεί ίσως είχαν προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα.

Ωστόσο, εξήγησε ότι στην παρούσα φάση υπήρχαν υποχρεωτικές αντικαταστάσεις, ιδιαίτερα τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες. Παρά τις προκλήσεις, έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιες κατευθύνσεις. Ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία για μεγαλύτερες περιόδους καλού ποδοσφαίρου, όπου η ομάδα θα νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι στα παιχνίδια. Τέλος, επανέλαβε ότι η πρόκριση στην Ευρώπη είναι κάτι που κρατούν από τις τελευταίες εβδομάδες και δεν θα την άλλαζαν με τίποτα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta