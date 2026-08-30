Ο Γιάννης Αλαφούζος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει της πρεμιέρας

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Η παρουσία του μεγαλομετόχου πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τον πρώτο αγώνα του «τριφυλλιού» για τη φετινή Stoiximan Superleague. Ο κ. Αλαφούζος παρακολούθησε το πρόγραμμα προετοιμασίας και είχε σειρά κατ' ιδίαν συναντήσεων με στελέχη της τεχνικής ηγεσίας.

Η παρουσία του ιδιοκτήτη στην προπόνηση

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων», Γιάννης Αλαφούζος, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας για να παρακολουθήσει από κοντά την τελευταία προπόνηση. Αυτή η προπόνηση ήταν η τελική πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό. Η παρουσία του ιδιοκτήτη υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του για την πορεία της ομάδας, ειδικά ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.

Ο κ. Αλαφούζος παρακολούθησε το σύνολο του προγράμματος προπόνησης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, είχε την ευκαιρία να δει την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών και να σχηματίσει προσωπική εικόνα για την κατάσταση της ομάδας λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της σεζόν.

Συναντήσεις με το τεχνικό επιτελείο

Πέρα από την παρακολούθηση της προπόνησης, ο Γιάννης Αλαφούζος πραγματοποίησε και σημαντικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα, είχε κατ' ιδίαν συζητήσεις τόσο με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη, όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του προγράμματος προπόνησης. Κατά τη διάρκειά τους, συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Η ανταλλαγή απόψεων με τους δύο άνδρες της τεχνικής ηγεσίας αφορούσε την αγωνιστική και οργανωτική κατάσταση του «τριφυλλιού», ενόψει των προκλήσεων που ακολουθούν.

Η πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη Super League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα στη φετινή Stoiximan Superleague. Η πρεμιέρα για τους «πράσινους» θα γίνει εκτός έδρας, κόντρα στην ομάδα του Λεβαδειακού. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις 19:30.

Αυτός ο αγώνας σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα για την τρέχουσα σεζόν. Η ομάδα θα επιδιώξει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις αγωνιστικές της προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας τους Βοιωτούς στην έδρα τους.

Η αναβολή της πρώτης αγωνιστικής

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρησή του με την Κηφισιά είχε αναβληθεί. Η απόφαση για την αναβολή ελήφθη λόγω των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων στις οποίες συμμετείχε η ομάδα.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» είχαν υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Χράντετς Κράλοβε. Λόγω αυτών των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, ο Παναθηναϊκός έλαβε την αναβολή για τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής. Έτσι, η επίσημη πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα μετατίθεται για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta