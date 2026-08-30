Δεκάχρονος της Κ11 του Άγιαξ συγκέντρωσε 3.085 ευρώ με ποδαράκια

Ένας δεκάχρονος ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες του Άγιαξ, ο Σιμπ Ζέλντενταους, κατάφερε να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του με την μπάλα. Ο νεαρός αθλητής πραγματοποίησε 3.085 ποδαράκια στον αγωνιστικό χώρο της Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, μια ενέργεια που μεταφράστηκε σε ισάριθμα ευρώ για το Ajax Foundation. Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν την έναρξη μιας σημαντικής αναμέτρησης του Άγιαξ για τα playoffs του Conference League.

Ο νεαρός Σιμπ Ζέλντενταους και οι ικανότητές του

Ο Σιμπ Ζέλντενταους, ένας δεκάχρονος ποδοσφαιριστής, αποτελεί μέλος της ομάδας Κ11 των ακαδημιών του Άγιαξ. Το όνομά του, αν και ίσως όχι ευρέως γνωστό στο ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή, ανήκει σε έναν νεαρό με αξιοσημείωτες ικανότητες στον χειρισμό της μπάλας. Οι επιδόσεις του εντός του συλλόγου έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν, προκαλώντας θετικά σχόλια.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Σιμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για την προσφορά του σε έναν καλό σκοπό. Η δράση του αυτή αναδεικνύει πώς οι νεαροί αθλητές μπορούν να συνδυάσουν το πάθος τους για το ποδόσφαιρο με την κοινωνική ευαισθησία και την υποστήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Η φιλανθρωπική δράση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα

Η ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση έλαβε χώρα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα της Ευρώπης, την Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Ο νεαρός Σιμπ Ζέλντενταους βγήκε στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν τη σέντρα μιας κρίσιμης αναμέτρησης του Άγιαξ. Η ομάδα του Άμστερνταμ επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Σιόν στο πλαίσιο των playoffs του Europa Conference League, γεγονός που προσέδιδε στην εκδήλωση ένα επιπλέον επίπεδο προβολής.

Ο σκοπός της παρουσίας του πιτσιρίκου ήταν ξεκάθαρος: να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπίες. Κάθε ποδαράκι που πραγματοποιούσε ο Σιμπ με την μπάλα αντιστοιχούσε σε ένα ευρώ, το οποίο θα δινόταν απευθείας στο Ajax Foundation. Αυτή η πρωτότυπη ιδέα κινητοποίησε το ενδιαφέρον του κοινού και των παρευρισκομένων στο στάδιο.

Το εντυπωσιακό επίτευγμα των 3.085 ποδαρακιών

Ο δεκάχρονος ποδοσφαιριστής επέδειξε απίθανες ικανότητες και αντοχή, συνεχίζοντας τα ποδαράκια με αμείωτο ρυθμό. Η προσπάθειά του κατέληξε στον εντυπωσιακό αριθμό των 3.085 επαναλήψεων. Αυτό το επίτευγμα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισάριθμων ευρώ, δηλαδή 3.085€, για τον φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για το Ajax Foundation, το οποίο υποστηρίζει διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Η επιτυχία του Σιμπ δεν ήταν απλώς μια επίδειξη ταλέντου, αλλά μια ουσιαστική συνεισφορά, που αναδείχθηκε χάρη στην επιμονή και την επιδεξιότητά του με την μπάλα.

Η αναγκαστική διακοπή της προσπάθειας

Η προσπάθεια του νεαρού Σιμπ Ζέλντενταους ήταν τόσο αφοσιωμένη και παρατεταμένη, που χρειάστηκε τελικά να διακοπεί. Ένας άνθρωπος από το επιτελείο του Άγιαξ προσέγγισε τον μικρό ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να τον ενημερώσει ότι έπρεπε να σταματήσει.

Ο λόγος της διακοπής ήταν η επικείμενη έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Η ώρα για τη σέντρα του παιχνιδιού με τη Σιόν είχε φτάσει, και ο αγωνιστικός χώρος έπρεπε να είναι ελεύθερος. Παρά την αναγκαστική διακοπή, η προσπάθεια του Σιμπ είχε ήδη ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta