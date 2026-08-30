Η εθνική γυναικών βόλεϊ κατέκτησε την τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η ελληνική ομάδα βόλεϊ γυναικών έδωσε σκληρή μάχη στον μικρό τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Τάραντο, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο. Παρά την αξιόλογη προσπάθεια και το προβάδισμα σε σετ, η Εθνική ηττήθηκε από τη Σερβία στο τάι μπρέικ, καταλαμβάνοντας τελικά την τέταρτη θέση της διοργάνωσης.

Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο

Η αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας για την τρίτη θέση των Μεσογειακών Αγώνων εξελίχθηκε σε ένα δραματικό παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές στα σετ, αρχικά με 1-0 και στη συνέχεια με 2-1, δείχνοντας αποφασιστικότητα να φτάσει στο μετάλλιο.

Ωστόσο, η Σερβία αντέδρασε δυναμικά, ισοφάρισε στα σετ και οδήγησε τον αγώνα στο τάι μπρέικ. Εκεί, η σερβική ομάδα επικράτησε με σκορ 15-7, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο και αφήνοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση.

Η εξέλιξη των σετ

Στο πρώτο σετ, η Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενη με 2-0 χάρη σε άσσο της Φλιάκου. Παρά την προσωρινή ισοφάριση της Σερβίας στο 9-10, η ελληνική ομάδα ανέκτησε το προβάδισμα. Η Καθάριου με άσσο αύξησε τη διαφορά στο 19-17, ενώ η Φακοπουλίδου και η Ζιώγα ανέλαβαν το βάρος των επιθέσεων στο τέλος, με τη Φακοπουλίδου να διαμορφώνει το τελικό 25-22.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με ένα σερί 0-7 υπέρ της Σερβίας, η οποία διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με 16-25. Στο τρίτο σετ, η Ελλάδα προηγήθηκε με 10-9 με άσσο της Καθάριου και μπλοκ της Λαμπρούση, αλλά η Σερβία απάντησε με σερί 0-5 για το 10-14. Παρά τη μείωση του σκορ σε 17-19 από τη Ζιώγα, οι Σέρβες κατέκτησαν το σετ με 20-25, παίρνοντας προβάδισμα 1-2.

Στο τέταρτο σετ, η Σερβία προηγήθηκε με 10-13, όμως τα μπλοκ των Ζαφειρίου και Λαμπρούση έδωσαν στην Ελλάδα το προβάδισμα με 15-14. Οι Ζιώγα και Φακοπουλίδου προσέφεραν λύσεις στην επίθεση, ενώ η Καθάριου κυριάρχησε στο φιλέ, φτάνοντας το σκορ στο 22-18. Με μπλοκ της Καθάριου, η Εθνική εξασφάλισε έξι σετ μπολ (24-18), και στην επόμενη φάση η Ζιώγα τελείωσε την κόντρα επίθεση για το 25-18, στέλνοντας τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Στο καθοριστικό τάι μπρέικ, η Εθνική ομάδα παρέμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το 6-7. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, η Σερβία ξέφυγε, φτάνοντας στο 6-14 και τελικά κέρδισε το σετ με 7-15, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Η αναλυτική διακύμανση του σκορ

Η διακύμανση του σκορ στα πέντε σετ του μικρού τελικού ήταν ενδεικτική της έντασης του αγώνα. Στο πρώτο σετ, τα επιμέρους σκορ ήταν 8-7, 16-15, 21-20, με την Ελλάδα να το κατακτά με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, η Σερβία κυριάρχησε με διακυμάνσεις 1-8, 9-16, 13-21, κερδίζοντας με 16-25. Το τρίτο σετ είχε σκορ 8-6, 12-16, 18-21, με τη Σερβία να επικρατεί με 20-25.

Στο τέταρτο σετ, η Ελλάδα ανέτρεψε την κατάσταση με επιμέρους σκορ 5-8, 15-16, 21-18, για να το κερδίσει με 25-18. Τέλος, στο τάι μπρέικ, η διακύμανση ήταν 5-4, 6-10, 6-12, με τη Σερβία να παίρνει τη νίκη με 7-15.

Στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης

Οι συνολικοί πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ, ενώ οι αντίπαλες ομάδες υπέπεσαν σε 29 λάθη. Από την πλευρά της Σερβίας, οι πόντοι προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 12 μπλοκ, με την Ελλάδα να υποπίπτει σε 32 λάθη.

Συνθέσεις και ατομικές επιδόσεις

Για την ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Μπακοδήμου, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτριες:

Λαμπρούση με 3 πόντους (2/11 επιθέσεις, 1 μπλοκ).

Φακοπουλίδου με 12 πόντους (9/31 επιθέσεις, 1 άσσος, 2 μπλοκ, 32% υποδοχή – 14% άριστες).

Φλιάκου με 2 πόντους (1 άσσος, 1 μπλοκ).

Ζιώγα με 23 πόντους (20/49 επιθέσεις, 1 άσσος, 2 μπλοκ).

Καθάριου με 11 πόντους (7/18 επιθέσεις, 2 άσσοι, 2 μπλοκ).

Νικολογιάννη με 8 πόντους (8/23 επιθέσεις, 40% υποδοχή – 17% άριστες).

Συμμετείχαν επίσης η Καραμπάση (λίμπερο, 46% υποδοχή – 15% άριστες), η Παπαθανασίου, η Πήττα, η Γκρέκα με 1 πόντο (1/6 επιθέσεις) και η Ζαφειρίου με 4 πόντους (2/6 επιθέσεις, 2 μπλοκ, 25% υποδοχή – 17% άριστες).

Η ομάδα της Σερβίας, με προπονήτρια τη Μαριάνα Μπόρισιτς, είχε στη σύνθεσή της τις:

Σάγιτς με 7 πόντους (4/22 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 29% υποδοχή – 12% άριστες).

Μπούκιλιτς με 3 πόντους (3/6 επιθέσεις).

Μιγιάτοβιτς με 17 πόντους (16/44 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 50% υποδοχή – 23% άριστες).

Τσίκουτς με 19 πόντους (12/18 επιθέσεις, 3 άσσοι, 4 μπλοκ).

Ντέλιτς με 8 πόντους (4/10 επιθέσεις, 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Μίλιεβιτς Τ. με 14 πόντους (13/29 επιθέσεις, 1 μπλοκ).

Συμμετείχαν επίσης οι Μαλέσεβιτς, Πέροβιτς, Πάκιτς (λίμπερο, 38% υποδοχή – 19% άριστες) και Πο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta