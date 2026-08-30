Η Γιαγκελόνια διέλυσε τη Ράκοφ εκτός έδρας με 5-2

Η Γιαγκελόνια, η ομάδα που πρόκειται να φιλοξενήσει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League, έδειξε να βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Σε έναν εκτός έδρας αγώνα, η Γιαγκελόνια διέλυσε τη Ράκοφ με ένα εντυπωσιακό σκορ 5-2, επιδεικνύοντας την επιθετική της δυναμική. Η νίκη αυτή έρχεται ως ένα ισχυρό μήνυμα ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Η αρχική εξέλιξη και η ανατροπή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους της Ράκοφ να παίρνουν το προβάδισμα στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Εμρέλι κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γρήγορο αυτό γκολ έδωσε αρχικά ώθηση στη Ράκοφ, δημιουργώντας ένα δύσκολο σκηνικό για την φιλοξενούμενη Γιαγκελόνια.

Ωστόσο, η Γιαγκελόνια αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Στο 31ο λεπτό, ο Ιμάζ ευστόχησε από την άσπρη βούλα του πέναλτι, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 37ο λεπτό, ο Πρέλετς ολοκλήρωσε την ανατροπή, σημειώνοντας το δεύτερο γκολ για τη Γιαγκελόνια και διαμορφώνοντας το 1-2 πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η ισοφάριση και το ξέσπασμα της Γιαγκελόνια

Στην επανάληψη, η Ράκοφ δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να ισοφαρίσει εκ νέου. Ο Γεντρίκα ήταν ο παίκτης που έφερε το παιχνίδι στην ισορροπία στο 56ο λεπτό, φέρνοντας το σκορ στο 2-2 και ανεβάζοντας την αγωνία για την έκβαση της αναμέτρησης. Η ισοφάριση αυτή έδωσε ελπίδες στους γηπεδούχους για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Παρόλα αυτά, η Γιαγκελόνια έδειξε την ανωτερότητά της και την αποτελεσματικότητά της στην τελική ευθεία του αγώνα. Κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε ένα δίλεπτο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι. Στο 76ο λεπτό, ο Μοντόια εκτέλεσε επιτυχημένα ένα ακόμα πέναλτι, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Σχεδόν αμέσως μετά, στο 78ο λεπτό, ο Σόου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2, εδραιώνοντας το προβάδισμα της Γιαγκελόνια και βάζοντας τις βάσεις για την ευρεία νίκη.

Το τελικό σκορ και η παρουσία των Ελλήνων

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Στο 89ο λεπτό, ο Σιλά σημείωσε ένα ακόμα τέρμα για τη Γιαγκελόνια, ανεβάζοντας το σκορ στο 5-2 και ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της ομάδας του επί της Ράκοφ.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία στον αγώνα, ο Τόλης Κωνσταντόπουλος αγωνίστηκε ως βασικός για τη Γιαγκελόνια, συνεισφέροντας στην επιθετική και αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Αντίθετα, ο Δημήτρης Ράλλης, επίσης μέλος της Γιαγκελόνια, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Από την πλευρά της Ράκοφ, ο Στράτος Σβάρνας έμεινε στον πάγκο των αναπληρωματικών, παρακολουθώντας την εξέλιξη του αγώνα χωρίς να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Η σύνθεση της νικήτριας ομάδας

Η Γιαγκελόνια παρατάχθηκε με μια συγκεκριμένη διάταξη στον αγωνιστικό χώρο, η οποία περιλάμβανε τον Αμπράμοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, αγωνίστηκαν οι Βόιτουζεκ, Κωνσταντόπουλος, Κομπαγιάσι και Μοντόια, συνθέτοντας την τετράδα των αμυντικών.

Στη μεσαία γραμμή, οι Ρόμαντσουκ και Κοζλόφσκι είχαν τον ρόλο των κεντρικών χαφ, με τον Κοζλόφσκι να αντικαθίσταται από τον Φίντελ στο 62ο λεπτό. Την επιθετική γραμμή συμπλήρωναν οι Κονσεϊσάο, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Γιόζβιακ στο 90ό λεπτό, ο Ιμάζ, που έδωσε τη θέση του στον Λοθάνο στο 46ο λεπτό, ο Σμιτ, ο οποίος αντικαταστάθηκε επίσης από τον Σμιτ στο 69ο λεπτό, και ο Πρέλετς, που αντικαταστάθηκε από τον Σιλά στο 87ο λεπτό. Αυτή η σύνθεση και οι αλλαγές συνέβαλαν στην τελική επικράτηση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta