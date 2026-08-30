Οι διορίες του μεταγραφικού παζαριού σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το μεταγραφικό παζάρι στην Ευρώπη μετράει αντίστροφα για το κλείσιμό του, με τις ομάδες να επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους πριν από τις καθορισμένες διορίες. Η περίοδος των μεταγραφών για το 2026, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντο «πυρετό» και σημαντικές αλλαγές στα ρόστερ, φτάνει στο τέλος της. Το Gazzetta παρουσιάζει αναλυτικά τις προθεσμίες που ισχύουν στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα της ηπείρου, καθώς και στη Super League.

Ο μεταγραφικός «πυρετός» στην Ευρώπη

Για ακόμα ένα καλοκαίρι, ο μεταγραφικός «πυρετός» επικράτησε σε κάθε σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Φανταχτερά ονόματα ποδοσφαιριστών και γερά πορτοφόλια αναδιαμόρφωσαν το τοπίο στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Μεταγραφές όπως αυτές του Γιάν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι, του Ρόδρι στη Μπαρτσελόνα ή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι κατάφεραν να προκαλέσουν ντόρο στο μεταγραφικό παζάρι. Ωστόσο, ο χρόνος για την ολοκλήρωση των κινήσεων δεν είναι πλέον πολύς για το 2026.

Οι αυστηρές προθεσμίες των μεγάλων πρωταθλημάτων

Καθώς ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, η ανάγκη για ταχύτητα στις κινήσεις των ομάδων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες πριν πέσει αυλαία στο θερινό «παράθυρο». Τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα κλειστά στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, στην Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, η προθεσμία λήγει το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου. Οι διορίες αυτές έχουν διαφορά κάποιων ωρών μεταξύ τους, αλλά όλες συγκλίνουν στην πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Ευελιξία σε Τουρκία και Πορτογαλία

Σε αντίθεση με τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, οι ομάδες της Τουρκίας και της Πορτογαλίας διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ολοκλήρωση των μεταγραφικών τους κινήσεων. Οι προθεσμίες για αυτές τις χώρες είναι πιο διευρυμένες μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η αυλαία για το τουρκικό πρωτάθλημα πέφτει στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ για το πορτογαλικό πρωτάθλημα η διορία λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου. Αυτό δίνει στις ομάδες των δύο χωρών επιπλέον ημέρες για να διαμορφώσουν τα ρόστερ τους.

Η διορία της Super League

Όσον αφορά την Ελλάδα, η αυλαία στη Super League πέφτει το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου. Οι ελληνικές ομάδες έχουν ακόμα σημαντικό περιθώριο για να κινηθούν στη μεταγραφική αγορά και να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους, εκμεταλλευόμενες τον επιπλέον χρόνο.

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παραμένουν αρκετά δραστήριοι πριν από τη γραμμή τερματισμού του μεταγραφικού παζαριού. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, εξετάζει την αγορά και ενδέχεται να προχωρήσει σε κάποια κίνηση, εφόσον καταλήξει σε περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει.

Ειδική προθεσμία για τις ευρωπαϊκές λίστες

Υπάρχει ένας σημαντικός αστερίσκος που αφορά τις ομάδες της Super League και ειδικότερα εκείνες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Οι σύλλογοι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα πρέπει να υποβάλουν στην UEFA τις λίστες με τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά ματς της League Phase.

Η διορία για την υποβολή αυτών των λιστών είναι έως τις 00:59, ξημερώματα Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικές μεταγραφές που προορίζονται για συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς αγώνες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από αυτό το χρονικό σημείο, ώστε οι παίκτες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta