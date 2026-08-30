Η ΑΕΚ με 2.000 φιλάθλους στη Χρυσούπολη για την πρεμιέρα του κυπέλλου

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Αυγούστου και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στο πλευρό της σημαντικό αριθμό φιλάθλων. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα λάβει 2.000 εισιτήρια για τους Ενωσίτες που θα ταξιδέψουν στη Χρυσούπολη.

Η απόφαση της αστυνομίας και η διάθεση εισιτηρίων

Η απόφαση για τα μέτρα ασφαλείας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας. Σύμφωνα με αυτήν, η γηπεδούχος ομάδα έχει την ευθύνη να εκδώσει μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) εισιτήρια συνολικά. Αυτά θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου.

Από το σύνολο των εισιτηρίων, μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) προορίζονται για τους φιλάθλους του Νέστου Χρυσούπολης και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Τα εισιτήρια που θα εκδοθούν για τους φιλοξενούμενους θα πρέπει προηγουμένως να έχουν θεωρηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου. Όλα τα εισιτήρια θα αναγράφουν τη θύρα (1 ή 2) για την οποία εκδόθηκαν.

Πρόσβαση και θέσεις φιλάθλων

Οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, του Νέστου Χρυσούπολης, θα εισέλθουν στο γήπεδο από την κεντρική θύρα. Οι θέσεις που θα καταλάβουν βρίσκονται στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, η οποία αντιστοιχεί στη θύρα 1 του σταδίου.

Από την άλλη πλευρά, οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, της ΑΕΚ, θα εισέλθουν από τη θύρα 2. Αυτή η θύρα βρίσκεται πίσω από το πέταλο του γηπέδου. Οι Ενωσίτες θα καταλάβουν θέσεις στη νότια κερκίδα του γηπέδου, εξασφαλίζοντας έτσι τη δική τους ξεχωριστή περιοχή.

Μέτρα ασφαλείας και στάθμευση

Για την ομαλή προσέλευση των φιλάθλων της ΑΕΚ, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης. Τα οχήματά τους θα σταθμεύσουν στον υπαίθριο χώρο που βρίσκεται έξω από τη θύρα εισόδου, καθώς και γενικά στη δυτική εξωτερική πλευρά του Σταδίου. Η στάθμευση θα γίνει σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και της αστυνομικής δύναμης που θα βρίσκεται στο σημείο.

Επιπλέον, για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, θα δημιουργηθεί μια κενή ζώνη ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων. Αυτή η ζώνη θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τριακόσιες θέσεις, λειτουργώντας ως διαχωριστικό.

Διαχείριση προσκλήσεων

Η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας προβλέπει επίσης τη διάθεση του προβλεπόμενου αριθμού προσκλήσεων στη φιλοξενούμενη ομάδα. Οι κάτοχοι αυτών των προσκλήσεων θα προσέλθουν και θα λάβουν θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, σε έναν ειδικά φυλασσόμενο χώρο.

Για την προστασία των κατόχων προσκλήσεων, θα διατεθεί ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας. Η είσοδός τους στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί με βάση ονομαστική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα κάθε κατόχου. Η κατάσταση αυτή θα αποσταλεί έγκαιρα από τη φιλοξενούμενη ομάδα στην Π.Α.Ε. Νέστος Χρυσούπολης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και στη Διοργανώτρια Αρχή. Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι προσκλήσεων θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την είσοδο.

Το πλαίσιο του αγώνα

Ο αγώνας μεταξύ του Νέστου Χρυσούπολης και της ΑΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων της πρωταθλήτριας ομάδας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Νέστος Χρυσούπολης είναι ομάδα της Super League 2, και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα του, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta