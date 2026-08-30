Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς μια ανάσα από τη Μπαρτσελόνα

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αναμένεται να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης, καθώς η μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει έρθει σε συμφωνία με τους «Μπλαουγκράνα» για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν για έναν επιπλέον χρόνο, κάτι που μπορεί να τον κρατήσει στην Καταλονία έως το 2029.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή

Οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρουν ότι απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Γκαμπριέλ Ζεσούς στη Μπαρτσελόνα. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει την προχωρημένη κατάσταση των διαπραγματεύσεων και την επικείμενη οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Βραζιλιάνου επιθετικού και του καταλανικού συλλόγου.

Η συμφωνία, όπως αποκαλύπτεται, προβλέπει ένα συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα κρατήσει τον Ζεσούς στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί και μια οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στον ποδοσφαιριστή να παραμείνει στην Καταλονία έως το 2029, εάν ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα.

Το «πράσινο φως» από την Άρσεναλ και οι ιατρικές εξετάσεις

Η Άρσεναλ, η τρέχουσα ομάδα του Γκαμπριέλ Ζεσούς, έχει δώσει το «πράσινο φως» στον Βραζιλιάνο επιθετικό για να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη. Το ταξίδι του ποδοσφαιριστή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «Μπλαουγκράνα».

Κατά την άφιξή του στην ισπανική πόλη, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις είναι καθοριστικές για την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο κατά τη διάρκεια των ιατρικών ελέγχων, η μεταγραφή του Ζεσούς στη Μπαρτσελόνα θα ολοκληρωθεί και τυπικά, επιβεβαιώνοντας την ένταξή του στο δυναμικό της ομάδας.

Μια «ονειρική ευκαιρία» για τον Βραζιλιάνο

Ο ίδιος ο Γκαμπριέλ Ζεσούς φέρεται να ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά στην πρόταση της Μπαρτσελόνα, λέγοντας αμέσως το «ναι». Η κίνηση αυτή υποδηλώνει τη μεγάλη του επιθυμία να ενταχθεί στον καταλανικό σύλλογο, τον οποίο ο Βραζιλιάνος επιθετικός βλέπει ως μια «ονειρική ευκαιρία» για την καριέρα του.

Η προοπτική να αγωνιστεί με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα» φαίνεται να ήταν καθοριστική για την άμεση αποδοχή της πρότασης. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Ζεσούς σε αυτή τη μεταγραφή, θεωρώντας την ως ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία και μια ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Η πορεία του Ζεσούς στην Άρσεναλ

Πριν την επικείμενη μετακίνησή του στη Μπαρτσελόνα, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αγωνιζόταν στην Άρσεναλ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε μετακομίσει στους «Κανονιέρηδες» από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2023, ξεκινώντας τότε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Πρέμιερ Λιγκ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα του Βόρειου Λονδίνου, ο Ζεσούς είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία. Συνολικά, κατέγραψε 123 εμφανίσεις με τη φανέλα της Άρσεναλ. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα 32 φορές, αποδεικνύοντας την επιθετική του ικανότητα. Παράλληλα, μοίρασε και 22 ασίστ στους συμπαίκτες του, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία φάσεων για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta