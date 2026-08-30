Ο Μαρκ Μάρκεθ θριαμβευτής στο γκραν πρι του Άραγκον

Ο Μαρκ Μάρκεθ, οδηγώντας την εργοστασιακή Ducati Lenovo, αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix του Άραγκον, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP. Η επικράτησή του ήρθε μετά από μια σκληρή μάχη με τους Πέδρο Ακόστα και Μάρκο Μπετζέκι, μια νίκη που του επιτρέπει να πλησιάσει σημαντικά τον Χόρχε Μαρτίν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός αναβάτης συνέχισε την καθολική του κυριαρχία στην πίστα, έχοντας προηγουμένως κερδίσει και τον αγώνα Σπριντ.

Η κυριαρχία του Μάρκεθ

Ο Μαρκ Μάρκεθ, με την εργοστασιακή Ducati Lenovo, κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στο Grand Prix του Άραγκον, μια από τις αγαπημένες του αριστερόστροφες πίστες. Παρά την έντονη πίεση που δέχτηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Ισπανός διατήρησε τον έλεγχο της κούρσας μέχρι την καρό σημαία. Ο Πέδρο Ακόστα αναδείχθηκε ως ο βασικός του διεκδικητής, προσπαθώντας να τον απειλήσει για την πρώτη θέση.

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Μάρκεθ, καθώς του επέτρεψε να «κλείσει» τη βαθμολογική ψαλίδα από την κορυφή του πρωταθλήματος. Η επικράτησή του στο Άραγκον ήρθε ως συνέχεια της νίκης του και στον αγώνα Σπριντ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα στην συγκεκριμένη πίστα.

Η εκκίνηση και οι πρώτες ανατροπές

Στην εκκίνηση του αγώνα, ο poleman Μάρκο Μπετζέκι κατάφερε αρχικά να διατηρήσει την πρωτοπορία. Ωστόσο, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν άργησε να επιτεθεί, πραγματοποιώντας προσπέρασμα στη Στροφή 1. Η αρχική του προσπάθεια για κυριαρχία αντιμετώπισε ένα απρόβλεπτο πρόβλημα.

Ένα ζήτημα στο σύστημα μεταβολής ύψους (ride height device) καθυστέρησε τον Μάρκεθ στις Στροφές 2 και 3. Αυτό το τεχνικό πρόβλημα έδωσε την ευκαιρία στον Μπετζέκι, αλλά και στον Χόρχε Μαρτίν, να τον προσπεράσουν, με αποτέλεσμα ο Ισπανός να χάσει προσωρινά τη θέση του στην κορυφή.

Η αντεπίθεση και η μάχη για την πρωτοπορία

Παρά την αρχική καθυστέρηση, ο Μαρκ Μάρκεθ ανέκτησε γρήγορα τον ρυθμό του και ξεκίνησε την αντεπίθεσή του. Κατάφερε να προσπεράσει τον Χόρχε Μαρτίν στη Στροφή 15, με τον Πέδρο Ακόστα να ακολουθεί τον ίδιο ελιγμό και να ανεβαίνει θέσεις. Στον έκτο γύρο, ο Μάρκεθ επιτέθηκε στον Μπετζέκι στο ίδιο σημείο της πίστας.

Ολοκλήρωσε το προσπέρασμα στα φρένα της Στροφής 16, ανακτώντας την πρωτοπορία. Στην ίδια φάση, ο Ακόστα εκμεταλλεύτηκε την τροχιά του Μπετζέκι και, με έναν ελιγμό από την εξωτερική, ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Ο αναβάτης της KTM, Πέδρο Ακόστα, πίεσε τον Μάρκεθ στους επόμενους γύρους, όμως ο πρωταθλητής απάντησε σημειώνοντας συνεχόμενα περάσματα στο 1:46, δημιουργώντας έτσι μια διαφορά ασφαλείας την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος του αγώνα, παρά ορισμένα μικρά λάθη.

Το βάθρο και η βαθμολογική εικόνα

Το βάθρο του Grand Prix του Άραγκον συμπλήρωσε ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση. Πίσω του, στην τέταρτη θέση, βρέθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Με αυτά τα αποτελέσματα, ο Χόρχε Μαρτίν διατηρεί το προβάδισμα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Η διαφορά του Μαρτίν από τον Μαρκ Μάρκεθ ανέρχεται πλέον στους 19 βαθμούς, ενώ από τον Μπετζέκι η διαφορά είναι 24 βαθμοί. Η μάχη για την κορυφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος παραμένει ανοιχτή, με τους αναβάτες να διεκδικούν κάθε βαθμό στους επόμενους αγώνες.

Οι υπόλοιποι αναβάτες και οι εγκαταλείψεις

Τη δεκάδα των αναβατών που συμπλήρωσαν τους βαθμούς στο Grand Prix του Άραγκον αποτέλεσαν οι Φερμίν Αλντεγκέρ στην έκτη θέση, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο στην έβδομη, Ενέα Μπαστιανίνι στην όγδοη (ο οποίος προσπέρασε τον Ντιόγκο Μορέιρα στον τελευταίο γύρο), ο Μορέιρα στην ένατη και ο Μπραντ Μπίντερ στη δέκατη θέση. Ο Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha, τερματίζοντας στην ενδέκατη θέση.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε επίσης από αρκετές εγκαταλείψεις. Οι Φραντσέσκο Μπανάια, Φράνκο Μορμπιντέλι και Τοπράκ Ραζγκατλίογλου αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω πτώσης. Επιπλέον, ο Ραούλ Φερνάντεθ εγκατέλειψε νωρίς τον αγώνα αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων της μοτοσικλέτας του.

Επόμενος σταθμός το Μιζάνο

Ο επόμενος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μιζάνο. Πρόκειται για το Grand Prix Αγίου Μαρίνου, το οποίο θα λάβει χώρα το τριήμερο από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες και οι αναβάτες θα προετοιμαστούν για την επόμενη αναμέτρηση, καθώς η αγωνιστική περίοδος συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta