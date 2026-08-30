Η Μονακό αντιμέτωπη με αποκλεισμό από το EuroCup, φαβορί η Μπόσνα Σαράγεβο

Η κατάσταση στη Μονακό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς ο σύλλογος αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη συμμετοχή του σε κορυφαίες διοργανώσεις. Μετά τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις στη Γαλλία, υπάρχει πλέον σοβαρό ενδεχόμενο η ομάδα να μη συμμετάσχει ούτε στο EuroCup της σεζόν 2026-27. Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, η Μπόσνα Σαράγεβο αναδεικνύεται ως ο βασικός υποψήφιος για να αντικαταστήσει τη Μονακό στη διοργάνωση, εφόσον ο γαλλικός σύλλογος τεθεί τελικά εκτός.

Οικονομικές δυσκολίες και αποκλεισμός από τη Γαλλία

Οι οικονομικές περιπέτειες της Μονακό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα για τον σύλλογο του Πριγκιπάτου. Η ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά οικονομικά προβλήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε έλλειψη των απαιτούμενων εγγυήσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή της σε διάφορες διοργανώσεις. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κύκλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι δυσκολίες αυτές είχαν ήδη ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσπάθειας της Μονακό να ανατρέψει την απόφαση που την άφηνε εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της Γαλλίας. Αυτός ο αποκλεισμός από τις εγχώριες επαγγελματικές διοργανώσεις έχει επιδεινώσει την ήδη επισφαλή θέση του συλλόγου, με σερβική πηγή να χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «βαρέλι δίχως πάτο», υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού από το EuroCup

Πέρα από τον αποκλεισμό της από τις γαλλικές επαγγελματικές κατηγορίες, η Μονακό κινδυνεύει πλέον σοβαρά να μείνει και εκτός EuroCup για τη σεζόν 2026-27. Το ενδεχόμενο αυτό παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, δεδομένων των τελευταίων αρνητικών εξελίξεων που έχουν προκύψει στη Γαλλία και των συνεχιζόμενων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Οι οριστικές εξελίξεις σχετικά με τη συμμετοχή της Μονακό στο EuroCup αναμένονται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Το συγκεκριμένο σενάριο της αποβολής της από τη διοργάνωση θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό, εντείνοντας την αγωνία και την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Μπόσνα Σαράγεβο ως βασική υποψήφια

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας για τη Μονακό και το μέλλον της στο EuroCup, η Μπόσνα Σαράγεβο εμφανίζεται ως ο βασικός υποψήφιος για να πάρει τη θέση της στη διοργάνωση. Δημοσίευμα από τη Σερβία, και συγκεκριμένα το «Meridian Sport», παρουσιάζει τον σύλλογο του Σαράγεβο ως τον επικρατέστερο για να καλύψει το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί από την αποχώρηση της Μονακό.

Η πιθανή είσοδος της Μπόσνα Σαράγεβο στη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο γαλλικός σύλλογος τεθεί τελικά εκτός EuroCup. Η σερβική ομάδα βρίσκεται σε αναμονή των οριστικών αποφάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της στο EuroCup της ερχόμενης σεζόν και να προετοιμαστεί αναλόγως.

Προηγούμενες επαφές της Μπόσνα

Οι επαφές της Μπόσνα Σαράγεβο για την πιθανή είσοδό της στη διοργάνωση δεν αποτελούν ένα νέο ζήτημα, καθώς οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ήδη από τις αρχές Αυγούστου, υπήρχαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο σύλλογος του Σαράγεβο βρισκόταν σε συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς του EuroCup.

Ο βασικός στόχος αυτών των συζητήσεων ήταν να είναι η ομάδα έτοιμη να καλύψει το κενό της Μονακό, στην περίπτωση που αυτό προέκυπτε λόγω των οικονομικών προβλημάτων της γαλλικής ομάδας. Αυτό δείχνει μια προετοιμασία και στρατηγική εκ μέρους της Μπόσνα για την πιθανή συμμετοχή της, αναμένοντας τις τελικές εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της Μονακό.

Οι επιπτώσεις για τον ΠΑΟΚ

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει άμεσο και σημαντικό ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ, καθώς η θέση της Μονακό στο EuroCup βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τον Δικέφαλο. Εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθεί η αλλαγή και η Μονακό αποκλειστεί από τη διοργάνωση, η Μπόσνα Σαράγεβο θα αναλάβει τη θέση της στον όμιλο του ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την περίπτωση, η Μπόσνα Σαράγεβο θα αποτελέσει μία από τις αντιπάλους της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι στην ευρωπαϊκή της πορεία για τη σεζόν 2026-27. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη σερβική ομάδα, αντί της Μονακό, στο πλαίσιο των αγώνων του EuroCup, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta