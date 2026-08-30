Ολυμπιακός: Οι πρώτες εμφανίσεις των νέων παικτών στο φιλικό με τον Προμηθέα

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 77-63, ξεκινώντας έτσι τις φιλικές αναμετρήσεις τους. Στον αγώνα αυτό, δύο από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να δείξουν τα πρώτα τους δείγματα.

Η έναρξη της προετοιμασίας

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με στόχο να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις που έρχονται.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν την πρώτη τους φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε μια αρχική ευκαιρία για τους παίκτες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να εφαρμόσουν όσα έχουν δουλέψει στις προπονήσεις.

Η επικράτηση επί του Προμηθέα

Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Προμηθέα. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, με τις δύο ομάδες να δοκιμάζουν σχήματα και τακτικές ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 77-63. Αυτή η επικράτηση δίνει μια πρώτη θετική νότα στην έναρξη των φιλικών αγώνων του Ολυμπιακού.

Οι νέες προσθήκες που αγωνίστηκαν

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δύο από τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα πήραν χρόνο συμμετοχής. Πρόκειται για τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Νίκο Πλώτα, οι οποίοι φόρεσαν για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού σε αγώνα.

Η παρουσία τους στο παρκέ αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος της αναμέτρησης, καθώς οι φίλοι της ομάδας είχαν την ευκαιρία να δουν τους νέους παίκτες εν δράσει. Οι δύο αθλητές έδειξαν τις πρώτες τους κινήσεις και τις ικανότητές τους.

Η απόδοση των Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Πλώτα

Ο Αμερικανός γκαρντ, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έδειξε πολύ καλή εικόνα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Η συμβολή του στην κυκλοφορία της μπάλας και τη δημιουργία φάσεων ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σημειώνοντας 8 πόντους. Η επιθετική του συνεισφορά, σε συνδυασμό με την οργανωτική του ικανότητα, άφησε θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλώτας παρουσίασε επίσης καλά δείγματα γραφής στο παρκέ. Ο νεαρός παίκτης κατάφερε να σκοράρει 7 πόντους, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Η εμφάνιση και των δύο παικτών κρίνεται ενθαρρυντική για τη συνέχεια της προετοιμασίας και τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Οι απουσίες λόγω εθνικών ομάδων

Εκτός από τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Νίκο Πλώτα, ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει και άλλους δύο νέους παίκτες. Πρόκειται για τους Γιαν Μοντέρο και Εμπάι Εντιάι, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας.

Η απουσία τους οφείλεται στις υποχρεώσεις που έχουν με τις εθνικές τους ομάδες. Οι διεθνείς κλήσεις τους δεν τους επέτρεψαν να ενσωματωθούν πλήρως στην προετοιμασία του συλλόγου και να συμμετάσχουν στην πρώτη φιλική αναμέτρηση, αλλά αναμένεται να ενταχθούν στην ομάδα αργότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta