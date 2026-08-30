Κρίσιμη καμπή για την εθνική μπάσκετ: Όλα για όλα με την Ισπανία

Η εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση όσον αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Μετά την ήττα από την Ουκρανία, η Ελλάδα έπεσε στην τελευταία θέση του ομίλου, καθιστώντας τον επερχόμενο αγώνα με την Ισπανία στο Telekom Center Athens καθοριστικό. Το ενδιαφέρον του κοινού είναι έντονο, με τη διάθεση των εισιτηρίων να προχωρά με γοργούς ρυθμούς ενόψει του αγώνα που έχει χαρακτηριστεί ως τελικός.

Η κρίσιμη θέση στον όμιλο

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση του ομίλου της, μια εξέλιξη που περιπλέκει σημαντικά την προσπάθειά της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, μόνο οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Η ήττα της εθνικής ομάδας από την Ουκρανία, με σκορ 82-76, σε αγώνα που διεξήχθη στη Ρίγα, όχι μόνο την έριξε στην τελευταία θέση, αλλά την υποχρεώνει πλέον να κυνηγά τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά της στη βαθμολογία. Το ρεκόρ της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 3 νίκες και 4 ήττες (3-4), μετά από αυτή την αρνητική εξέλιξη.

Ο «τελικός» με την Ισπανία

Υπό αυτές τις συνθήκες, το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ισπανία αποκτά χαρακτήρα πραγματικού τελικού. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 31 Αυγούστου, στις 19:00, και θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως τη νίκη σε αυτόν τον αγώνα, προκειμένου να ανακόψει την αρνητική πορεία των τελευταίων παιχνιδιών. Παράλληλα, μια νίκη είναι απαραίτητη για να μην επιτρέψει στη διαφορά από την πρώτη τριάδα του ομίλου να μεγαλώσει επικίνδυνα, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή της.

Η πορεία στα προκριματικά και οι διαδοχικές ήττες

Η εθνική ομάδα μπήκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών κουβαλώντας ένα ρεκόρ 3 νικών και 3 ηττών (3-3) από τον προηγούμενο γύρο. Από την αρχή της φάσης αυτής, ήταν σαφές ότι τα περιθώρια λάθους ήταν περιορισμένα, δεδομένης της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.

Η κατάσταση έγινε πολύ πιο δύσκολη μετά την ήττα από την Ουκρανία. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη διοργάνωση, γεγονός που επιβαρύνει το ψυχολογικό κλίμα και τη βαθμολογική της θέση.

Τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών

Το πρόβλημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο η δική της ήττα, αλλά και το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές της έχουν ήδη δημιουργήσει μια μικρή απόσταση στη βαθμολογία. Η Ουκρανία, μετά τη νίκη της επί της Ελλάδας, έφτασε στο ρεκόρ 5 νικών και 2 ηττών (5-2).

Παράλληλα, η Γεωργία συνέτριψε το Μαυροβούνιο με 101-74 και ανέβηκε στο ρεκόρ 4 νικών και 3 ηττών (4-3). Μια σημαντική έκπληξη σημειώθηκε στη Σαραγόσα, όπου η Πορτογαλία νίκησε την Ισπανία με 95-89, φτάνοντας επίσης στο ρεκόρ 4-3.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, μετά την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα του ομίλου που έχει αρνητικό ρεκόρ.

Τι χρειάζεται η «γαλανόλευκη»

Το βασικό πρόβλημα για τη «γαλανόλευκη» είναι ότι μόνο οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ του Κατάρ. Ωστόσο, με πέντε παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα.

Η Ελλάδα απέχει μόλις μία νίκη από τις τρεις ομάδες που βρίσκονται στο ρεκόρ 4-3. Επιπλέον, βρίσκεται δύο νίκες μακριά από την Ισπανία και την Ουκρανία, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση, αν και δύσκολη, παραμένει αναστρέψιμη με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki