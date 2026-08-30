Ο Ροντινέι φέρεται να κλείνει στη Σάντος με συμβόλαιο 2,5 ετών

Ο Ροντινέι φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του να είναι πλέον ραγδαίες. Οι δρόμοι του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή και των Πειραιωτών είναι εξαιρετικά πιθανό να χωριστούν τις επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο έμπειρος δεξιός μπακ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σάντος. Το συμβόλαιο φέρεται να έχει διάρκεια 2,5 ετών και ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη χώρα του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Συμφωνία με τη Σάντος και επιστροφή στη Βραζιλία

Πηγές από τη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο Ροντινέι έχει ήδη συμφωνήσει με τη Σάντος για συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την πιθανή επιστροφή του 34χρονου ποδοσφαιριστή στην πατρίδα του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του για λογαριασμό της βραζιλιάνικης ομάδας.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βενέ Κασαγράντε, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τον Ροντινέι και τον μάνατζέρ του ότι μπορούν να αναζητήσουν νέο σύλλογο. Η πλευρά του παίκτη φέρεται να τα βρήκε σε όλα με τη Σάντος, ενώ η βραζιλιάνικη ομάδα αναμένει το «ΟΚ» από τον ελληνικό σύλλογο για την υπογραφή του συμβολαίου, ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Το τέλος μιας επιτυχημένης θητείας στον Ολυμπιακό

Προς ολοκλήρωση φαίνεται να οδεύει η θητεία του Ροντινέι στον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας μια κοινή πορεία 3,5 ετών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Πειραιώτες, ο Βραζιλιάνος μπακ αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία, αφήνοντας το στίγμα του στην ομάδα.

Ο Ροντινέι συνδέθηκε πολύ τόσο με τον κόσμο του Ολυμπιακού, όσο και με την ελληνική κουλτούρα, δείχνοντας να απολαμβάνει τη κάθε του στιγμή στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, είναι πιθανό αυτός ο κύκλος να έφτασε στο τέλος του.

Στατιστικά και τίτλοι με τους «ερυθρόλευκους»

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 157 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις συμμετοχές, ο πολύπειρος δεξιός μπακ σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε 28 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική και δημιουργική λειτουργία της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι πανηγύρισε την κατάκτηση σημαντικών τίτλων. Μεταξύ άλλων, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, προσθέτοντας σημαντικές διακρίσεις στο παλμαρέ του συλλόγου.

Ενίσχυση στη θέση του δεξιού μπακ για τον Ολυμπιακό

Εφόσον όλα κυλήσουν όπως αναμένεται και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, θα επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος.

Για τη θέση του δεξιού μπακ, ο Ολυμπιακός διαθέτει ήδη τον ποδοσφαιριστή Σάλιακα, ενώ έχει ανακοινώσει και την απόκτηση του Πέντερσεν. Αυτές οι κινήσεις ενισχύουν τις επιλογές των Πειραιωτών στο συγκεκριμένο τμήμα της άμυνας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko