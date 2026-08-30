Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του στο ΣΕΦ για το φιλικό Ολυμπιακός – Προμηθέας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026 τη φιλική αναμέτρηση μπάσκετ μεταξύ του Ολυμπιακού και του Προμηθέα Πατρών. Ο Έλληνας σταρ βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, για να στηρίξει τον αδερφό του, Άλεξ, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα του Προμηθέα. Η παρουσία του «Greek Freak» έδωσε λάμψη στο φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων.

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τη σύζυγό του, Μαράϊα, και τα παιδιά τους, παρακολούθησαν από κοντά το φιλικό παιχνίδι. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής δεν χάνει ευκαιρία να βλέπει μπάσκετ και αυτή τη φορά συνδύασε την αγάπη του για το άθλημα με την παρουσία του αδερφού του, Άλεξ, στην ομάδα του Προμηθέα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι γνωστός για τη στήριξη που παρέχει πάντα στα αδέρφια του.

Η επόμενη αγωνιστική σεζόν αναμένεται να βρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται με τους Χιτ, με στόχο να παλέψει ξανά για τον τίτλο στο NBA. Η επίσκεψή του στο ΣΕΦ αποτελεί μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του σε ελληνικά γήπεδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των Μέσων.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο με τον Προμηθέα

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίζεται φέτος με τη φανέλα των Πατρινών, του Προμηθέα. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του Άλεξ σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Η παρουσία του Γιάννη στο γήπεδο υπογραμμίζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη που υπάρχει μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Το φιλικό παιχνίδι αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τον Άλεξ να αγωνιστεί μπροστά στα μάτια του αδερφού του και της οικογένειάς του, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Προμηθέα για την επερχόμενη σεζόν.

Πρώην παίκτες και διεθνείς στο γήπεδο

Στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ βρέθηκαν και άλλοι σημαντικοί παίκτες. Ο Μπράιαντ Ντάνστον, πρώην ψηλός του Ολυμπιακού, ενισχύει τους Πειραιώτες στην προετοιμασία τους αυτή την περίοδο. Ο Ντάνστον δίνει λύσεις στους ψηλούς της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων και των φιλικών αγώνων.

Εκτός από τον Ντάνστον, στην προετοιμασία των Πειραιωτών βοηθούν και οι Δημήτρης Κλωναράς και Τζωρτζ Πάπας. Στο γήπεδο παρευρέθηκαν επίσης οι Μπαζίνας και Καραγιαννίδης, οι οποίοι βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο παίκτες αναμένεται να κοντραριστούν με την Ισπανία τη Δευτέρα, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για την Εθνική.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού στο φιλικό

Για την ομάδα του Ολυμπιακού, η διαθέσιμη δεκάδα του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελούνταν από επτά παίκτες των Πειραιωτών. Αυτοί ήταν οι Τάισον Γουόρντ, Γιώργος Μπουρνελέ, Νίκο Πλώτα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Την ομάδα συμπλήρωναν τρεις παίκτες που συμμετέχουν βοηθητικά στην προετοιμασία. Πρόκειται για τον Μπράιαν Ντάνστον, τον Δημήτρη Κλωναρά και τον Τζωρτζ Πάπας. Η σύνθεση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του ενόψει της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta