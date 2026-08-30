Η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στην Μπενφίκα και ο ρόλος του Ρίτσαρντς Ρίος

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, αν και ο Ολυμπιακός έχει καταβάλει τη ρήτρα του, φαίνεται να προτιμά την επιλογή της Μπενφίκα για τη συνέχεια της καριέρας του. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κολομβιανού χαφ στους «αετούς» συνδέεται άμεσα με μία συγκεκριμένη εξέλιξη στο ρόστερ του πορτογαλικού συλλόγου. Αυτή η προϋπόθεση αφορά την αποχώρηση ενός άλλου ποδοσφαιριστή, η οποία καθιστά την υπόθεση σε αναμονή.

Η προτίμηση του Πουέρτα και η κίνηση του Ολυμπιακού

Ο 23χρονος χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, έχει εκφράσει την προτίμησή του για την Μπενφίκα, σύμφωνα με πληροφορίες από την πορτογαλική εφημερίδα «A Bola». Παρά την επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στους «αετούς», ο Ολυμπιακός έχει ήδη προχωρήσει σε μία σημαντική κίνηση για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, παραδέχθηκε ότι ο ελληνικός σύλλογος πλήρωσε τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή δείχνει το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κολομβιανό μέσο, ο οποίος όμως έχει διαφορετική προτίμηση.

Το ενδιαφέρον της Μπενφίκα και η βασική προϋπόθεση

Η Μπενφίκα έχει επίσης εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον για τον Γκουστάβο Πουέρτα, κάνοντας επίσημη κρούση για τον ποδοσφαιριστή. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι ο παίκτης προτιμά τον σύλλογό τους, αλλά για να ολοκληρωθεί το deal, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση που πρέπει να εκπληρωθεί.

Η προϋπόθεση αυτή είναι η αποχώρηση του Ρίτσαρντς Ρίος από το ρόστερ της πορτογαλικής ομάδας. Όσο ο Ρίος παραμένει στον σύλλογο, η μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ στην Μπενφίκα παραμένει σε αναμονή, δημιουργώντας μία κατάσταση αβεβαιότητας για το μέλλον του Πουέρτα.

Η κατάσταση του Ρίτσαρντς Ρίος

Ο Ρίτσαρντς Ρίος, ένας 26χρονος μέσος, αποκτήθηκε από την Μπενφίκα το περασμένο καλοκαίρι από την Παλμέιρας, έναντι του ποσού των 26 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή Σίλβα, γεγονός που καθιστά επιθυμητή την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Παρά την επιθυμία της Μπενφίκα να αποχωρήσει ο Ρίος, δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κάποια ομάδα που να είναι διατεθειμένη να πλησιάσει τη συγκεκριμένη τιμή αγοράς του ή να καλύψει τα έξοδα για τον δανεισμό του. Αυτή η δυσκολία στην εξεύρεση λύσης για τον Ρίος επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της υπόθεσης του Πουέρτα.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι, όπως τονίζεται από την «A Bola», αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, καθώς δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Παρόλα αυτά, δίνουν προβάδισμα στην Μπενφίκα, λόγω της προτίμησης του ίδιου του παίκτη.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τον Κολομβιανό χαφ να περιμένει την εξέλιξη στην υπόθεση του Ρίτσαρντς Ρίος. Η τελική έκβαση της μεταγραφής του Πουέρτα θα εξαρτηθεί από το αν θα βρεθεί λύση για τον Ρίος, επιτρέποντας έτσι στην Μπενφίκα να προχωρήσει στην απόκτησή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta