Ο Κάιλ Αλεξάντερ για τον ΠΑΟΚ, την άμυνα και τον Τρινκιέρι: «Σαν καλλιτέχνης»

Ο Κάιλ Αλεξάντερ, ένα από τα νέα πρόσωπα του ΠΑΟΚ, μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας στο Μέτσοβο, όπου βρίσκεται ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Ο Αλεξάντερ αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη frontline του ΠΑΟΚ την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην ικανότητά του στην άμυνα, την οικογενειακή του σχέση με το μπάσκετ, αλλά και τη συνεργασία του με τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και ο ρόλος του Αλεξάντερ

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί την προετοιμασία του στο Μέτσοβο, με τον Κάιλ Αλεξάντερ να είναι ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν. Μετά τον Μπριν Ταϊρί, ο Αλεξάντερ μίλησε στην κάμερα της ομάδας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα σεζόν. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένος και πως η ομάδα έχει καλούς παίκτες, τους οποίους χαίρεται που γνωρίζει.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ, όλοι οι συμπαίκτες του είναι προσγειωμένοι και δίνουν τα πάντα όταν αγωνίζονται. Ανυπομονεί να μπει στη μάχη μαζί τους, προσφέροντας λύσεις στη frontline του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Οικογενειακή παράδοση και πρώτα βήματα στο μπάσκετ

Ο Κάιλ Αλεξάντερ αποκάλυψε πως η σχέση του με το μπάσκετ έχει βαθιές ρίζες στην οικογένειά του. Η μεγαλύτερη αδερφή του έπαιζε στο Syracuse, όπου θεωρείται θρύλος και η φανέλα της έχει αποσυρθεί. Ο πατέρας του αγωνίστηκε στο Niagara, όπου πέτυχε πάνω από 1000 πόντους και είναι επίσης θρύλος εκεί.

Παρά την έντονη οικογενειακή παράδοση, ο Αλεξάντερ ξεκίνησε το μπάσκετ αργά, στην ηλικία των 16 ετών, με πρωτοβουλία του πατέρα του. Ο πατέρας του είχε μάλιστα συμπαίκτη τον Αρλάουκας, ο οποίος είναι θρύλος στην Ευρώπη.

Η τέχνη της άμυνας και η σημασία του μπλοκ

Ο Κάιλ Αλεξάντερ αναφέρθηκε εκτενώς στην αμυντική του ικανότητα, τονίζοντας πως ως ψηλός αποτελεί την πρώτη και τελευταία γραμμή της άμυνας, ανάλογα με την τακτική. Περιέγραψε το συναίσθημα όταν κάνει τάπα ως «υπέροχο», καθώς προστατεύει το καλάθι και τους συμπαίκτες του.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν είναι ο πιο αθλητικός παίκτης, αλλά διαθέτει καλό timing. Υπογράμμισε ότι υπάρχει τέχνη στο να κάνεις τάπα, η οποία απαιτεί σωστή κίνηση των ποδιών, καλό timing και ταχύτητα στα χέρια. Επίσης, δήλωσε πως μπορεί να μαρκάρει από τη θέση «1» μέχρι τη θέση «5».

Η συνεργασία με τον Αντρέα Τρινκιέρι

Ο Αλεξάντερ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον προπονητή του, Αντρέα Τρινκιέρι. Τον χαρακτήρισε «φοβερό» και δήλωσε πως απολαμβάνει να προπονείται υπό τις οδηγίες του. Περιέγραψε τον Τρινκιέρι «σαν καλλιτέχνη» λόγω των όσων λέει και του τρόπου που μιλάει, καθώς οραματίζεται το παιχνίδι με έναν όμορφο τρόπο. Ο Αλεξάντερ δηλώνει χαρούμενος που ο Τρινκιέρι θα είναι ο προπονητής της ομάδας.

Προσωπικές πτυχές και μελλοντικά σχέδια

Πέρα από το μπάσκετ, ο Κάιλ Αλεξάντερ μοιράστηκε και κάποιες προσωπικές του πτυχές. Αν δεν ήταν μπασκετμπολίστας, δεν νομίζει ότι θα ασχολούνταν με τον αθλητισμό. Θα ήταν επιχειρηματίας ή θα εργαζόταν σε κάτι σχετικό με την τηλεόραση και την παραγωγή ταινιών, καθώς αυτό ήθελε να σπουδάσει.

Επίσης, αναφέρθηκε στη βαθιά του φωνή, λέγοντας ότι του έχουν πει πως έχει φωνή για ραδιόφωνο, αν και όχι πρόσωπο για τηλεόραση. Έχει κάνει μαθήματα φωνητικής υποκριτικής και έχει δημιουργήσει περιεχόμενο για το YouTube του, με την επιθυμία να ασχοληθεί περισσότερο. Στα κρυφά του ταλέντα συγκαταλέγονται το τραγούδι, αν και δεν τραγούδησε, και το καλό μαγείρεμα, μια ικανότητα που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης καραντίνας στο Μαϊάμι. Τέλος, ανέφερε ως πιο διάσημες επαφές του τους Τζαμάλ Μάρεϊ και Τζ. Κόουλ, ενώ στην καρδιά του έχει τον Ιησού Χριστό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta