Αποκαλυπτήρια για τη νέα πίστα του MotoGP στην Αδελαΐδα

Η Αδελαΐδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Grand Prix της Αυστραλίας από το 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το MotoGP στη χώρα. Πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα αποκαλυπτήρια των σχεδίων για τη νέα διαδρομή, η οποία θα αποτελέσει το πρώτο σιρκουί δρόμου στο καλεντάρι του πρωταθλήματος. Η νέα πίστα θα αντικαταστήσει το Φίλιπ Άιλαντ, φιλοξενώντας τον αγώνα έως τουλάχιστον το 2032.

Η νέα εποχή για το Grand Prix της Αυστραλίας

Το εγχείρημα της δημιουργίας της νέας πίστας στην Αδελαΐδα έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 96 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η επένδυση στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών και στην παροχή μιας σύγχρονης εγκατάστασης για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η πόλη της Αδελαΐδας θα φιλοξενήσει τον αγώνα της Αυστραλίας για το MotoGP για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, αρχής γενομένης από το 2027 και με διάρκεια έως το 2032. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη μεταφορά του Grand Prix από το Φίλιπ Άιλαντ, το οποίο φιλοξενούσε μέχρι πρότινος τη διοργάνωση.

Χαρακτηριστικά και ταχύτητες της διαδρομής

Η νέα διαδρομή έχει μήκος 4,13 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει συνολικά 15 στροφές, προσφέροντας μια ποικιλία προκλήσεων για τους αναβάτες. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι επαναφέρει τμήματα της ιστορικής πίστας της Φόρμουλα 1, όπως τις γνωστές Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend και Dequetteville Terrace, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον των αγώνων.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, οι μοτοσικλέτες της κατηγορίας MotoGP αναμένεται να αναπτύσσουν τελικές ταχύτητες που θα φτάνουν τα 343 χιλιόμετρα την ώρα. Ο εκτιμώμενος χρόνος γύρου για τους αναβάτες προβλέπεται να διαμορφώνεται στο 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα, γεγονός που υποδηλώνει έναν γρήγορο και απαιτητικό αγώνα.

Ο σχεδιασμός και οι δηλώσεις των υπευθύνων

Τη διαμόρφωση της πίστας παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Πίτερ Μαλινάουσκας. Η ολοκλήρωση των έργων έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2027, οπότε και υπολογίζεται ότι θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας στη νέα εγκατάσταση. Το σχεδιαστικό πλάνο αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ της διοργάνωσης του MotoGP, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού (FIM) και των τοπικών φορέων, εξασφαλίζοντας τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του MotoGP Group, Κάρλος Εσπελέτα, δήλωσε ότι η διαμόρφωση της πίστας μελετήθηκε εξαντλητικά. Στόχος ήταν να συνδυαστεί η αγωνιστική πρόκληση που θα προσφέρει στους αναβάτες με την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας. Επιπλέον, ο κ. Εσπελέτα σημείωσε ότι έχει ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό της όχλησης στην τοπική κοινωνία, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής όσο και κατά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Περιβαλλοντικές αντιδράσεις και μέτρα

Η κλίμακα των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή της πίστας προκάλεσε αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, 43.000 πολίτες υπέγραψαν αίτημα ζητώντας τη διακοπή του έργου, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προβλέπεται η αφαίρεση 42 δέντρων που έχουν χαρακτηριστεί ως «σημαντικά», καθώς και 335 δέντρων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ή θεωρούνται εισβολικά. Παράλληλα, 88 δέντρα θα μεταφυτευθούν σε άλλες θέσεις. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το 95% των συνολικά 8.895 δέντρων της ευρύτερης περιοχής θα παραμείνει ανέπαφο, προσπαθώντας να μετριάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για την αποκατάσταση των τοπικών οικοσυστημάτων και του ποταμού Τόρενς, προβλέπεται η διάθεση κονδυλίου ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να φυτέψει 10 νέα δέντρα για κάθε ένα που αφαιρείται, φτάνοντας συνολικά τις 3.770 νέες φυτεύσεις στην περιοχή, ως μέρος των μέτρων αντιστάθμισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta