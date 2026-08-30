Το Signal Iduna Park σε ρυθμούς συρτάκι για τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια

Η ελληνική παρουσία στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα στο Signal Iduna Park της Ντόρτμουντ, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, με τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους. Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Μάλιστα, η αγωνιστική τους παρουσία οδήγησε τους οπαδούς των Βεστφαλών να χορέψουν συρτάκι, καθώς ελληνική μουσική ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

Το ντεμπούτο των Ελλήνων παικτών

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο γερμανικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Η πρεμιέρα της Bundesliga τους βρήκε βασικούς στην αναμέτρηση εναντίον του Αμβούργου, στο εμβληματικό Signal Iduna Park. Η παρουσία τους στο γήπεδο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα τους στο εξωτερικό.

Από την πρώτη στιγμή, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές έδειξαν την ποιότητα και το ταλέντο τους, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια της ομάδας τους. Η αγωνία των οπαδών της Ντόρτμουντ, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα, ήταν έκδηλη για την απόδοσή τους σε αυτή την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στη Γερμανία.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κωνσταντέλια και ο τραυματισμός

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το όνομά του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κατάφερε να σκοράρει το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το 2-0 υπέρ της ομάδας του. Η συμβολή του στο επιθετικό παιχνίδι ήταν καθοριστική, δημιουργώντας προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Ωστόσο, η χαρά για την απόδοσή του επισκιάστηκε από έναν τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό στην πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο, αποτελεί πλέον αντικείμενο ανησυχίας και αγωνίας για τους οπαδούς και την ομάδα.

Ο Καρέτσας MVP της αναμέτρησης

Παράλληλα με την εμφάνιση του Κωνσταντέλια, ο συμπατριώτης του, Κωνσταντίνος Καρέτσας, είχε επίσης μία εξαιρετική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε μάλιστα MVP της αναμέτρησης, μία διάκριση που υπογραμμίζει την καθοριστική του συμβολή στο παιχνίδι. Η απόδοσή του ήταν κομβική για την ομάδα της Ντόρτμουντ.

Η ανακήρυξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση για τον Καρέτσα, ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι όπως η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι δύο Έλληνες παίκτες, ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, έκαναν ένα δυναμικό ξεκίνημα στη γερμανική τους περιπέτεια.

Το Signal Iduna Park χορεύει συρτάκι

Η «ελληνική τρέλα» που επικρατεί στη Ντόρτμουντ για τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια εκδηλώθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι οπαδοί των Βεστφαλών, θέλοντας να τιμήσουν την παρουσία και την απόδοση των δύο Ελλήνων παικτών, χόρεψαν συρτάκι στις κερκίδες του Signal Iduna Park. Αυτή η πρωτοβουλία των φιλάθλων δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να παίξει ελληνικό τραγούδι από τα μεγάφωνα του σταδίου, κάνοντας το κοινό να χορέψει με τον ρυθμό του. Το γεγονός αυτό, που περιγράφηκε με τη φράση "Sirtaki im Westfalenstadion... alles gesehen", δείχνει το κλίμα ενθουσιασμού και υποστήριξης προς τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta