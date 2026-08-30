Παναθηναϊκός: Ενδιαφέρον για τον Πιοτρόφσκι, αποχωρεί ο Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει στα... κιτάπια του την περίπτωση του Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε, καθώς αναζητά ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, ο Σέρβος επιθετικός Μίλος Πάντοβιτς βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρηση από την ομάδα, με έντονη κινητικότητα να παρατηρείται γύρω από το μέλλον του.

Η περίπτωση του Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι

Δημοσιεύματα από την Πολωνία συνέδεσαν τον Παναθηναϊκό με τον Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουντινέζε. Ο Πιοτρόφσκι είναι ένας 28χρονος Πολωνός κεντρικός μέσος, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η μεταγραφή του στην Ουντινέζε πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποκτήθηκε από την Λουντογκόρετς έναντι του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τόμαζς Βλόνταρτσικ, οι «πράσινοι» έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, προς στιγμήν, η ιταλική ομάδα έχει απορρίψει αυτές τις προτάσεις. Παρά τις απορρίψεις, η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ενεργή, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είναι υπαρκτό.

Η θέση του Πιοτρόφσκι στην Ουντινέζε και το μεταγραφικό παράθυρο

Ο Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι αποτελεί βασικό στέλεχος στην ομάδα από το Ούντινε, γεγονός που εξηγεί την απροθυμία της ιταλικής ομάδας να τον αποχωριστεί. Η Ουντινέζε δεν επιθυμεί να χάσει έναν βασικό της παίκτη, ειδικά λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Το μεταγραφικό παράθυρο για τα μεγάλα πρωταθλήματα κλείνει αύριο το βράδυ, με την «deadline day» να είναι την Τρίτη, κάτι που καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο πιεστικές.

Από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται ότι ο Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι βρίσκεται στη λίστα του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παρ' όλα αυτά, δεν συγκαταλέγεται στις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεδομένου του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα.

Την περασμένη σεζόν, ο Πολωνός μέσος είχε σημαντική παρουσία με τη φανέλα της Ουντινέζε, καταγράφοντας συνολικά 38 συμμετοχές. Στις εμφανίσεις του αυτές, σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, αγωνιζόμενος για περίπου 2.000 λεπτά.

Οι εξελίξεις με τον Μίλος Πάντοβιτς

Στο μέτωπο των αποχωρήσεων, ο Μίλος Πάντοβιτς φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος επιθετικός συγκαταλέγεται στους τρεις παίκτες που έχουν απομείνει στη λίστα των «κομμένων» από την ομάδα, μαζί με τους Μπακασέτα και Σισοκό.

Το βράδυ του Σαββάτου, στις 29 Αυγούστου, υπήρξαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν αρχικά να έχει προταθεί στην Κάντιθ. Ακολούθως, νέες πληροφορίες τον έφεραν κοντά σε συμφωνία με τη Βαγιαδολίδ. Ωστόσο, φαίνεται πως ούτε η ισπανική ομάδα θα αποτελέσει τελικά τον επόμενο προορισμό του Πάντοβιτς.

Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα γύρω από την περίπτωσή του, με στόχο την αποχώρησή του από το «τριφύλλι». Ο ακριβής προορισμός του παραμένει άγνωστος, αλλά ο ποδοσφαιριστής μετράει πλέον... ώρες στις εγκαταστάσεις του Κορωπίου, εν αναμονή των οριστικών εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta