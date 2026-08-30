Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Open της Ταϊγιουάν

Η Στέλλα Μαρεντάκη, λίγες μόλις μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες, πρόσθεσε μία ακόμα σημαντική διάκριση στην καριέρα της. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -67 κιλών στο Taiyuan 2026 World Taekwondo Women’s Open Championships, μία διοργάνωση κατηγορίας G4 που διεξήχθη στην πόλη Ταϊγιουάν της Κίνας.

Η πορεία προς τον τελικό

Η Στέλλα Μαρεντάκη επέδειξε εξαιρετική αγωνιστική παρουσία, σημειώνοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες πριν φτάσει στον τελικό. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, δεν έχασε κανέναν γύρο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Στον πρώτο γύρο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με σκορ 2-0 της Γιξίνγκ Ζου από την Κίνα. Στη συνέχεια, συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, ξεπερνώντας με το ίδιο σκορ, 2-0, τις Κλόι Ρόμπερτς από τη Μεγάλη Βρετανία και Ισίλ Ζαφέρ από την Τουρκία.

Ο ημιτελικός και η εξασφάλιση του μεταλλίου

Στον κρίσιμο ημιτελικό, η Μαρεντάκη αντιμετώπισε τη Χιο-ριμ Χονγκ από τη Νότια Κορέα. Με μία ακόμα εμφατική νίκη, επικράτησε με 2-0 στους γύρους, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης και ταυτόχρονα μία θέση στο βάθρο των νικητριών.

Ο τελικός αγώνας και το ασημένιο μετάλλιο

Στον τελικό της κατηγορίας των -67 κιλών, η Στέλλα Μαρεντάκη βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Σαγκάρ Μοράντι Σεϊχλάρ από το Ιράν. Παρά την εξαιρετική της πορεία μέχρι εκείνο το σημείο, η Ελληνίδα αθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 στους γύρους.

Πιο συγκεκριμένα, έχασε τον πρώτο γύρο με 1-0 και τον δεύτερο γύρο με 4-2. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου, το οποίο προστίθεται στις σημαντικές διακρίσεις της φετινής χρονιάς.

Βαθμοί και προηγούμενες διακρίσεις

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στην Ταϊγιουάν δεν είναι μόνο μία προσωπική επιτυχία για τη Στέλλα Μαρεντάκη, αλλά και μία κίνηση στρατηγικής σημασίας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελληνίδα αθλήτρια πρόσθεσε πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια και την Ολυμπιακή κατάταξη, κάτι που είναι καθοριστικό για τις μελλοντικές της επιδιώξεις.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η Μαρεντάκη έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία της, ενώ λίγες μόλις ημέρες πριν τη διοργάνωση της Κίνας είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία.

Επόμενη στάση η Νότια Κορέα

Μετά την επιτυχημένη παρουσία στην Κίνα, η Στέλλα Μαρεντάκη θα μεταβεί στο Μούτζου της Νότιας Κορέας. Εκεί θα συμμετάσχει σε έναν δυνατό αγώνα που ανήκει στο World Taekwondo Grand Prix Series, μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Στο ταξίδι της στη Νότια Κορέα, η Μαρεντάκη θα συνοδεύεται από τη Ρίτσα Κίτσιου, η οποία επίσης αγωνίστηκε στη διοργάνωση της Ταϊγιουάν και έφτασε μέχρι τον γύρο των «16» στην κατηγορία των +73 κιλών. Στο Μούτζου, οι δύο αθλήτριες θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή. Η αποστολή αυτή απαρτίζεται από τους Άρη Ψαρρό στην κατηγορία των -58 κιλών, τον Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο επίσης στα -58 κιλά, τον Γιάννη Παπαδόπουλο στα -80 κιλά και τον Βασίλη Θολιώτη στα -87 κιλά.

Στοχεύοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες

Η περίοδος Ολυμπιακής πρόκρισης στο ταεκβοντό έχει ήδη ξεκινήσει, και η Στέλλα Μαρεντάκη αποτελεί μία από τις βασικές διεκδικήτριες για μία θέση στο ταμπλό των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Οι συνεχείς επιτυχίες της και οι πολύτιμοι βαθμοί που συγκεντρώνει ενισχύουν σημαντικά την υποψηφιότητά της για τη μεγάλη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko