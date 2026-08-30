Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στην ομάδα του ΠΑΟΚ για τον κοινό στόχο

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος ξεκίνησε για τον ΠΑΟΚ, ή ίσως και να συνεχίζεται από την αρχή του «ιστορικού 2026», όπως αναφέρεται. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση και απευθύνθηκε στους παίκτες και τους προπονητές της ομάδας. Παράλληλα, ο σύλλογος προχώρησε σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, ενισχύοντας το ρόστερ του.

Η εμφάνιση του Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε κοντά στην ομάδα του ΠΑΟΚ και μίλησε στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Η ομιλία του έλαβε χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο, με τον ιδιοκτήτη να προσπαθεί να τονώσει τους πάντες, όπως δημοσιοποιήθηκε, καθώς ειπώθηκαν και πολλά ακόμα στοιχεία που δεν έγιναν γνωστά.

Από την ομιλία του, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου κρατάει μία συγκεκριμένη ατάκα του κ. Σαββίδη. Αυτή η παρέμβαση του ιδιοκτήτη έρχεται σε μια στιγμή που η ομάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις, με το ξεκίνημα της σεζόν να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό.

Οι ευθύνες και η ανάγκη για κοινό στόχο

Σε προηγούμενο κείμενο, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είχε καταγράψει τις αιτίες της αποτυχίας του καλοκαιριού, σημειώνοντας ότι ο Ιβάν Σαββίδης φέρει τη βασική ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τον σχολιαστή, γνωρίζει καλά τι πληρώνει η ομάδα εξαιτίας λαθών, παραλείψεων, χρόνιων καθυστερήσεων και κακής εσωτερικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββίδης γνωρίζει για τα εμπόδια που τέθηκαν στον Μάτος, καθώς και για όσα συμβαίνουν με τη διαιτησία. Ο ίδιος έχει την ευθύνη να επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ομάδα, ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε: «Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο».

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, όπως και οι γιοι του, γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλοι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον ίδιο στόχο. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι, αν υπήρχε σύμπνοια, ο κ. Σαββίδης δεν θα χρειαζόταν να κάνει μια τέτοια δήλωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευθυγράμμιση των προσπαθειών.

Οι νέες μεταγραφές και η ενίσχυση του ρόστερ

Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις. Συμφώνησε να φέρει έναν δεύτερο δανεικό παίκτη στο φετινό του ρόστερ, τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ. Η θεωρητική χρηματιστηριακή αξία του Κόστα εκτιμάται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οψιόν απόκτησής του ορίστηκε στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή, ο Ντιέγκο Κόστα αποτελεί τον παίκτη με τη μεγαλύτερη αξία στον ΠΑΟΚ.

Επιπλέον, ο σύλλογος απέκτησε τον Σέρβο Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν, με μεταγραφή αξίας οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Η αξία του Ούγκρεσιτς στην αγορά υπολογίζεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Στις μεταγραφικές κινήσεις περιλαμβάνεται και ο Λουσέ, η αξία του οποίου αποτιμάται στα εφτά εκατομμύρια ευρώ.

Άλλοι παίκτες που αποκτήθηκαν με μεταγραφές από τις ομάδες τους είναι οι Γιαννούλης, Τάχα Άλι και Χατζηδιάκος, των οποίων η αξία βρίσκεται πιο κάτω σε σχέση με τις προαναφερθείσες μεταγραφές. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν μια προσπάθεια ενίσχυσης του συνόλου.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία και τα ερωτήματα

Με την απόκτηση του Βραζιλιάνο στόπερ, η συνολική χρηματιστηριακή αξία του ΠΑΟΚ φτάνει τα 103 εκατομμύρια ευρώ. Με την προσθήκη ενός ακόμα επιθετικού, η αξία αυτή μπορεί να πλησιάσει τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει μεταγραφές συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, εκτοξεύοντας τη χρηματιστηριακή του αξία, παρά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια.

Αυτά τα νούμερα οδηγούν σε προβληματισμό σχετικά με το αν η χρηματιστηριακή αξία των παικτών αντικατοπτρίζει την πραγματική δυναμική μιας ομάδας. Ο σχολιαστής θέτει το ερώτημα αν, τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφές 20 εκατομμυρίων και έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία, θα είναι καλά, αμφισβητώντας αν αυτό είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta