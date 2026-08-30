Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Ερυθρού Αστέρα

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, UEFA, προχώρησε στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του σερβικού συλλόγου Ερυθρός Αστέρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις ενέργειες οπαδών της ομάδας, οι οποίοι εμφάνισαν πανό και τραγούδησαν συνθήματα στη μνήμη του Ράτκο Μλάντιτς. Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρεβάνς των playoffs του Europa League, όπου ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετώπισε τη Βικτόρια Πλζεν.

Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας

Η UEFA έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα κατά του Ερυθρού Αστέρα, αναφορικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα. Η έρευνα αυτή αφορά συγκεκριμένα τις ενέργειες μιας μερίδας οπαδών του συλλόγου, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τα playoffs του Europa League. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν η ρεβάνς που έδωσε ο Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην ομάδα της Βικτόρια Πλζεν.

Οι πράξεις των οπαδών, οι οποίες περιελάμβαναν την εμφάνιση πανό και την εκφώνηση συνθημάτων, έχουν οδηγήσει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να εξετάζει πλέον σοβαρά την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στον σερβικό σύλλογο. Η δημόσια αυτή αναφορά στο πρόσωπο του Ράτκο Μλάντιτς αποτελεί το κύριο αντικείμενο της πειθαρχικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα πανό και τα συνθήματα των οπαδών

Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας αναμέτρησης, οι οπαδοί της σερβικής ομάδας προέβησαν σε ενέργειες που προκάλεσαν την αντίδραση της UEFA. Συγκεκριμένα, σήκωσαν διάφορα πανό και τραγούδησαν συνθήματα, τα οποία ήταν όλα προς τιμήν του Ράτκο Μλάντιτς. Ο Ράτκο Μλάντιτς είχε απεβιώσει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, σε ηλικία 84 ετών, γεγονός που συνέπεσε με τις εκδηλώσεις των οπαδών.

Ένα από τα πανό που εμφανίστηκαν ξεχώρισε ιδιαίτερα, καθώς φωτογραφία του δημοσιεύτηκε ακόμα και στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου. Το πανό αυτό έφερε το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Στρατηγέ, αιώνια η δόξα και σε ευχαριστούμε». Η συγκεκριμένη ενέργεια, μαζί με τα υπόλοιπα συνθήματα και πανό, αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας που διεξάγει η UEFA για την υπόθεση.

Το ιστορικό του Ράτκο Μλάντιτς

Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος υπήρξε πρώην Σέρβος στρατηγός, ήταν ευρέως γνωστός και με την προσωνυμία «Χασάπης της Βοσνίας». Η δράση του κατά τη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία οδήγησε στην καταδίκη του το 2017 σε ισόβια κάθειρξη. Η συγκεκριμένη καταδίκη επιβλήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, μετά από μακρά διαδικασία.

Ο Μλάντιτς κρίθηκε ένοχος για μια σειρά σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επιπλέον, καταδικάστηκε για τη Γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, όπου εξοντώθηκαν πάνω από 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι. Στις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος περιλαμβάνεται επίσης και η πολυετής πολιορκία του Σαράγεβο, μια από τις μακροβιότερες πολιορκίες στην σύγχρονη ιστορία.

Οι πιθανές κυρώσεις για τον Ερυθρό Αστέρα

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την εξέταση όλων των στοιχείων, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου αναμένεται να λάβει τις τελικές της αποφάσεις σχετικά με την υπόθεση. Η UEFA εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων στον σερβικό σύλλογο, τον Ερυθρό Αστέρα. Οι κυρώσεις αυτές θα αφορούν τη δημόσια αναφορά στο πρόσωπο του Ράτκο Μλάντιτς από τους οπαδούς της ομάδας.

Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας υποδηλώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η UEFA τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία θεωρούνται αντίθετα με τις αρχές και τους κανονισμούς της ομοσπονδίας. Ο σερβικός σύλλογος βρίσκεται εν αναμονή των αποφάσεων της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, οι οποίες θα καθορίσουν τις ακριβείς συνέπειες των ενεργειών των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta