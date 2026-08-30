Τι ισχύει για τη συμμετοχή της Μονακό στο EuroCup μετά τον αποκλεισμό της από τις επαγγελματικές κατηγορίες

Η είδηση για τον αποκλεισμό της Μονακό από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες στη Γαλλία έσκασε σαν «βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, προκαλώντας αίσθηση. Η οριστική απόφαση της λίγκας και της Ομοσπονδίας αφήνει την ομάδα εκτός των κορυφαίων εθνικών πρωταθλημάτων, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή της στο EuroCup, όπου είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος, ο οποίος υπήρξε φιναλίστ της EuroLeague προ διετίας και τακτικός συμμετέχων στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο αποκλεισμός από τις γαλλικές κατηγορίες

Η Μονακό έμεινε εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών στη Γαλλία, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί ούτε στην Α' ούτε στη Β' Εθνική. Ουσιαστικά, η ομάδα ξεκινά από την τρίτη κατηγορία και βλέπουμε, όπως αναφέρεται.

Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από τη λίγκα και την Ομοσπονδία, και αφορά την παρουσία της «Roca Team» στα γαλλικά πρωταθλήματα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα νέο τοπίο για τον σύλλογο σε εθνικό επίπεδο.

Το ερώτημα για το EuroCup

Παρά τον αποκλεισμό της από τις επαγγελματικές κατηγορίες στη Γαλλία, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ανακοίνωση από την EuroLeague Basketball για το ζήτημα. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με τη θέση της Μονακό στο EuroCup.

Αν και ο «υποβιβασμός» στο EuroCup για τη «Roca Team» έχει αναφερθεί ως ένα «μήνυμα», δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση. Η EuroLeague δεν έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει «ανοίξει». Ο κυριολεκτικός υποβιβασμός της Μονακό στη Γαλλία ενδέχεται να μην επηρεάσει καθόλου το στάτους της στην Ευρώπη έως έναν βαθμό.

Το παράδειγμα του Ολυμπιακού

Ένα σχετικά πρόσφατο παράδειγμα που παρουσιάζει ομοιότητες με την περίπτωση της Μονακό είναι αυτό του Ολυμπιακού. Κατά τη διετία 2019-20 και 2020-21, οι «ερυθρόλευκοι» δεν συμμετείχαν στην Stoiximan GBL, μετά από γεγονότα που οδήγησαν στον υποβιβασμό τους από την κορυφαία κατηγορία.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά στην EuroLeague. Παράλληλα, ο σύλλογος είχε παρουσία στις εγχώριες διοργανώσεις μέσω του Ολυμπιακού Β', ο οποίος συμμετείχε στην Α2. Η Α2 αποτελεί επίσημο εθνικό πρωτάθλημα της ΕΟΚ, αλλά δεν είναι η κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της χώρας.

Η πιθανή πορεία της Μονακό

Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και με τη Μονακό. Μετά τον αποκλεισμό της από τις δύο επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας, η αμέσως επόμενη βαθμίδα είναι η Nationale Masculine 1 (NM1). Αυτή είναι η τρίτη εθνική κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.

Η NM1 είναι ένα επίσημο πρωτάθλημα της γαλλικής ομοσπονδίας, ωστότε δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με την Betclic Elite και την Elite 2. Εφόσον η Μονακό τελικά αγωνιστεί στη NM1, η κατάστασή της θα είναι αρκετά παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού πριν από λίγα χρόνια: εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της χώρας της, αλλά με συμμετοχή σε επίσημο εθνικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko