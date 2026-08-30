Η μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ και οι πρώτες του δηλώσεις

Ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς εντάχθηκε και επίσημα στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά για την επόμενη πενταετία. Ο 20χρονος κεντρικός χαφ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες πτυχές της μετακίνησής του. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτησή του από την Παρτιζάν, δαπανώντας ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επίσημη ανακοίνωση και το κόστος της μεταγραφής

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η μεταγραφή του 20χρονου κεντρικού χαφ από την Παρτιζάν ολοκληρώθηκε, προσθέτοντας ένα νέο πρόσωπο στο ρόστερ του Δικεφάλου.

Για την απόκτηση του νεαρού ταλέντου, οι Θεσσαλονικείς έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καταβάλλοντας ένα ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στην πρώην ομάδα του ποδοσφαιριστή. Ο Ούγκρεσιτς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της χώρας του, γεγονός που δικαιολογεί την επένδυση του ΠΑΟΚ.

Οι πρώτες δηλώσεις και η επιθυμία του παίκτη

Αμέσως μετά την επισημοποίηση της μετακίνησής του, ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς μίλησε στην κάμερα του PAOKTV, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ένταξή του στον σύλλογο. «Είναι χαρά μου που είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος μέσος.

Ο ίδιος τόνισε ότι η επιθυμία του ήταν να έρθει στον ΠΑΟΚ και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε επίσης ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί στο γήπεδο της ομάδας και να ζήσει την εμπειρία της ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι οπαδοί του συλλόγου.

Η «αδελφική» σχέση ΠΑΟΚ και Παρτιζάν

Ο Ούγκρεσιτς αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που συνδέει τον ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του. «Είμαστε μία ασπρόμαυρη οικογένεια. Είμαστε αδερφικά σωματεία, οι οπαδοί μας είναι αδέρφια, ξέρω τι σημαίνει αυτό», υπογράμμισε ο νεαρός ποδοσφαιριστής, δείχνοντας ότι γνωρίζει καλά τους δεσμούς μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ο Σέρβος χαφ αποκάλυψε πως είχε και άλλες επιλογές για τη συνέχιση της καριέρας του, ωστόσο επέλεξε τον ΠΑΟΚ. «Είχα και άλλες επιλογές αλλά επέλεξα τον ΠΑΟΚ, γιατί αγαπώ περισσότερο αυτά τα ασπρόμαυρα χρώματα, την ατμόσφαιρα, τον κόσμο, αυτοί ήταν οι λόγοι», εξήγησε, τονίζοντας την έλξη που του προκάλεσε το περιβάλλον του Δικεφάλου.

Οι γνωριμίες του με Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Σερίφ Εντιαγέ

Στις δηλώσεις του, ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς αναφέρθηκε και σε δύο γνωστά πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ειδικότερα, δήλωσε ότι γνωρίζει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον οποίο έχουν αγωνιστεί μαζί μερικές φορές στην εθνική ομάδα της Σερβίας.

Επιπλέον, ο Ούγκρεσιτς αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε τον Ζίβκοβιτς από την κερκίδα όταν ήταν παιδί και ο νυν παίκτης του ΠΑΟΚ αγωνιζόταν στην Παρτιζάν. Σημείωσε επίσης ότι γνωρίζει τον Σερίφ Εντιαγέ, καθώς υπήρξαν αντίπαλοι όταν ο Εντιαγέ έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα.

Το αγωνιστικό προφίλ και η θέση του στο γήπεδο

Ο 20χρονος μέσος περιέγραψε και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, καθώς και την αγαπημένη του θέση στο γήπεδο. Όπως ανέφερε, η αγαπημένη του θέση είναι αυτή του επιτελικού μέσου. Αυτή η θέση του επιτρέπει να αναπτύξει καλύτερα τις ικανότητές του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ούγκρεσιτς εξήγησε ότι το σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού του είναι η ικανότητά του να επιτίθεται στους κενούς χώρους, ανάμεσα στις γραμμές της αντίπαλης άμυνας. Επιπλέον, τόνισε ότι μπορεί να τρέχει πολύ και να καλύπτει αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι τα 60 μέτρα του αντιπάλου, συνεισφέροντας τόσο στην επίθεση όσο και στην κάλυψη χώρων.

Με πληροφορίες από: Athletiko