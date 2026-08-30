Το παρασκήνιο των μεταγραφών: Ποιοι μάνατζερ κινούν τα νήματα και πόσα κερδίζουν

Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, οι μεταγραφές αποτελούν ένα πεδίο έντονης δραστηριότητας, όπου πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις των συλλόγων κρύβεται μια ολόκληρη «δεύτερη αγορά». Αυτή η αγορά χαρακτηρίζεται από εκατομμύρια ευρώ, σκληρό ανταγωνισμό και ανθρώπους που μπορούν να καθορίσουν την πορεία των παικτών και των ομάδων. Τα γραφεία εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε αυτό το παρασκήνιο, αν και η λειτουργία τους παραμένει συχνά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Οι κορυφαίες εταιρείες εκπροσώπησης

Μια πρόσφατη έκθεση του CIES, του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026, φέρνει στο φως την κατάταξη των πιο ισχυρών ποδοσφαιρικών γραφείων εκπροσώπησης. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στην εκτιμώμενη αξία των μεταγραφών των ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούν οι εν λόγω εταιρείες, προσφέροντας μια εικόνα της επιρροής τους στον χώρο.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η εταιρεία CAA Stellar, με την εκτιμώμενη αξία των μεταγραφών των παικτών της να ανέρχεται στα 2,56 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των παικτών που εκπροσωπεί συγκαταλέγονται ο Έλιοτ Άντερσον, ο Φερμίν και ο Καμαβινγκά. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Gestifute, η γνωστή εταιρεία του Ζόρζε Μέντες, με αξία 1,86 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Gestifute περιλαμβάνονται οι Λαμίν Γιαμάλ, Βιτίνια και Μουρίνιο.

Η δύναμη των μεγάλων γραφείων

Την τρίτη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει η εταιρεία The.Team, με την αξία των εκπροσωπούμενων μεταγραφών να φτάνει τα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Η The.Team εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τον Γκριμάλντο και τον Μανζάμπι. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Unique Sports Group, με εκτιμώμενη αξία 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας στο δυναμικό της παίκτες όπως ο Γκόρντον και ο Γκουέχι.

Στη μέση της κατάταξης, με αξία 820 εκατομμύρια ευρώ, συναντάμε το γραφείο Roof Uta & Klutch Sports Group, το οποίο εκπροσωπεί τους Λούκμαν και Χάβερτς. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τον τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα γραφεία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.

Οι υπόλοιπες εταιρείες του Top 10

Η έκτη θέση ανήκει στην As 1 Sports, με αξία 710 εκατομμύρια ευρώ, και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία όπως οι Νούνο Μέντες, Λουίς Ντίας και Μπρούνο Φερνάντες. Αμέσως μετά, στην έβδομη θέση, βρίσκεται η Roc Nation, με 670 εκατομμύρια ευρώ, όπου ξεχωρίζουν οι Βινίσιους, Έντρικ και Ντιομαντέ.

Την όγδοη θέση του Top 8 καταλαμβάνει η Sports Entertainment Group, με αξία 620 εκατομμύρια ευρώ, εκπροσωπώντας ονόματα όπως ο Χάκπο και ο Γκουαρδιόλα. Στην προτελευταία θέση της λίστας βρίσκεται η Bertolucci Assessoria, με 590 εκατομμύρια ευρώ, η οποία εκπροσωπεί τους Γκαμπριέλ, Μπρούνο Γκιμαράες και Ματέους Κούνια. Η κατάταξη ολοκληρώνεται με την MS Foot, με αξία 530 εκατομμύρια ευρώ, όπου ο Ντεμπελέ αποτελεί το σημαντικότερο όνομά της.

Δαπάνες στην Πρέμιερ Λιγκ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προέβη σε μια σημαντική δήλωση σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές στον χώρο των μεταγραφών. Όπως ανακοινώθηκε, οι σύλλογοι της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ δαπάνησαν σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ σε αμοιβές προς ενδιάμεσους και μάνατζερ. Αυτό το ποσό αφορά την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2023 έως την 1η Φεβρουαρίου 2024, αναδεικνύοντας το μέγεθος των χρημάτων που διακινούνται εκτός των άμεσων μεταγραφικών ποσών.

Με πληροφορίες από: Athletiko