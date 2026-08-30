Καρέτσας στον Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας από την πρεμιέρα της Bundesliga, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρη την ομάδα και τους φιλάθλους της. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε σκοράρει στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα, τραυματίστηκε πάνω στη φάση, με τους φόβους να επικεντρώνονται σε πιθανή ρήξη χιαστού. Την ίδια ώρα, ο συμπατριώτης του, Κωνσταντίνος Καρέτσας, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κωνσταντέλια, ευχόμενος του να επιστρέψει πιο δυνατός στη δράση.

Αγωνία για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Με μεγάλη αγωνία αναμένουν όλοι τις απαντήσεις από τις ιατρικές εξετάσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Ντόρτμουντ για την πρεμιέρα της Bundesliga, στην αναμέτρηση κόντρα στο Αμβούργο, αφήνοντας πίσω του ένα κλίμα ανησυχίας.

Οι φόβοι για το πρόβλημα τραυματισμού του Κωνσταντέλια είναι ιδιαίτερα έντονοι, καθώς υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι αφορά στους χιαστούς του. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ και οι φίλαθλοί της περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς η κατάσταση του παίκτη έχει προκαλέσει γενικευμένη αναστάτωση και προβληματισμό.

Το ντεμπούτο και η ανησυχία

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς κατάφερε να σκοράρει στο ντεμπούτο του, δίνοντας ελπίδες για μια δυναμική παρουσία. Ωστόσο, η χαρά για το γκολ και την καλή του εμφάνιση μετατράπηκε γρήγορα σε αγωνία, όταν ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε.

Ο τραυματισμός του πάνω στη φάση είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» τους πάντες στο γήπεδο, δημιουργώντας ένα κλίμα σιωπής και ανησυχίας. Οι περισσότεροι εκφράζουν φόβους για τα χειρότερα σενάρια σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, αν και δεν υπάρχει κάτι σίγουρο ακόμα.

Οι φόβοι των στελεχών της Ντόρτμουντ

Οι φόβοι για ρήξη χιαστού είναι ιδιαίτερα έντονοι στα στελέχη των Βεστφαλών, καθώς ένας τέτοιος τραυματισμός θα σήμαινε μακρά απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ, και ο γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, έχουν εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η αγωνία τους είναι εμφανής, καθώς ο τραυματισμός του παίκτη αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, επηρεάζοντας τα αρχικά της πλάνα.

Το μήνυμα στήριξης του Καρέτσα

Εν μέσω αυτής της γενικευμένης ανησυχίας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είναι συμπατριώτης και συμπαίκτης του Κωνσταντέλια, επέλεξε να εκφράσει την υποστήριξή του μέσω ενός σχετικού story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μέσω αυτής της δημοσίευσης, ο Καρέτσας ευχήθηκε στον Κωνσταντέλια να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός στη δράση, τονίζοντας τη στήριξή του. Το μήνυμα που έγραψε ήταν χαρακτηριστικό και γεμάτο δύναμη: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis