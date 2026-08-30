Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στις πρώτες του δηλώσεις: «Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί αγαπώ τα ασπρόμαυρα»

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ομάδας, λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του. Ο 20χρονος Σέρβος μέσος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Δικεφάλου του Βορρά, ενώ παράλληλα έθεσε τους προσωπικούς του στόχους για τη φετινή σεζόν.

Ο Ούγκρεσιτς αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του ΠΑΟΚ με την πρώην ομάδα του, την Παρτιζάν, καθώς και στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά που πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν να ξεχωρίσει μέσα στο γήπεδο. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν επίσης αναφορές σε συμπαίκτες του και το παρατσούκλι που τον συνοδεύει.

Οι πρώτες δηλώσεις και η επιθυμία για τον ΠΑΟΚ

Ο νεαρός μέσος εξέφρασε την μεγάλη του χαρά που αποτελεί πλέον μέλος του συλλόγου, τονίζοντας πως ήταν επιθυμία του να έρθει σε αυτή την πόλη και την ομάδα. «Είναι χαρά μου που είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ούγκρεσιτς.

Πρόσθεσε πως είναι πολύ χαρούμενος, καθώς η επιθυμία του ήταν να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής ανυπομονεί να αγωνιστεί στο γήπεδο της ομάδας, να ζήσει την εμπειρία των αγώνων και να συναντήσει τους οπαδούς.

Η «ασπρόμαυρη» οικογένεια και οι λόγοι της επιλογής

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ ήταν η ιδιαίτερη σχέση του Δικεφάλου του Βορρά με την Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του. Ο ίδιος ανέφερε πως η αδελφοποίηση των δύο συλλόγων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.

«Είμαστε μία ασπρόμαυρη οικογένεια. Είμαστε αδερφικά σωματεία, οι οπαδοί μας είναι αδέρφια, ξέρω τι σημαίνει αυτό», υπογράμμισε ο Ούγκρεσιτς. Παρά το γεγονός ότι είχε και άλλες επιλογές για τη συνέχεια της καριέρας του, επέλεξε τον ΠΑΟΚ, εξηγώντας πως αγαπά περισσότερο τα ασπρόμαυρα χρώματα, την ατμόσφαιρα και τον κόσμο της ομάδας.

Οι γνωριμίες του με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έδειξε ότι είναι ήδη εξοικειωμένος με ορισμένους από τους νέους του συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι γνωρίζει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον οποίο έχουν αγωνιστεί μαζί μερικές φορές στην εθνική ομάδα.

Μάλιστα, ο Σέρβος μέσος αποκάλυψε πως όταν ήταν παιδί, παρακολουθούσε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς από την κερκίδα, καθώς εκείνος έπαιζε στην Παρτιζάν. Επιπλέον, ο Ούγκρεσιτς γνωρίζει και τον Σερίφ Εντιαγέ, καθώς ήταν αντίπαλοι όταν ο Εντιαγέ αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

Το αγωνιστικό προφίλ και το παρατσούκλι «Σέρβος Μπέλινγκχαμ»

Αναφερόμενος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς δήλωσε ότι η αγαπημένη του θέση είναι αυτή του επιτελικού μέσου. Τόνισε ότι επιτίθεται στους χώρους, ανάμεσα στις γραμμές, ενώ μπορεί να τρέχει πολύ και να βρίσκεται στα 60 μέτρα του αντιπάλου, προσφέροντας σε μεγαλύτερο εύρος χώρου και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ο 20χρονος μέσος σχολίασε επίσης το παρατσούκλι «Σέρβος Τζουντ Μπέλινγκχαμ» που τον συνοδεύει, αποδίδοντάς το στο παρόμοιο στυλ παιχνιδιού τους. Εξήγησε ότι τρέχει πολύ, παίζει και στις δύο πλευρές, είναι παίκτης box to box και γνωρίζει να αμύνεται, να σκοράρει και να παίζει επιθετικά. Ενώ το ποδοσφαιρικό του είδωλο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ως μέσος θαυμάζει τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Οι προσωπικοί και ομαδικοί στόχοι

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς ξεκαθάρισε τους στόχους του με τη νέα του ομάδα, τόσο σε ομαδικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Όσον αφορά τους ομαδικούς στόχους, ο Σέρβος μέσος δήλωσε ότι θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο με τον ΠΑΟΚ.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Ούγκρεσιτς επιθυμεί να προσαρμοστεί γρήγορα στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, να πετύχει πολλά γκολ και ασίστ, και να έχει άμεση επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, εξέφρασε την ευτυχία του που βρίσκεται στην ομάδα και την ανυπομονησία του να αγωνιστεί, δηλώνοντας έτοιμος να δώσει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit