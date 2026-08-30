Ολυμπιακός: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον Φρέντρουπ, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Τζένοα για την απόκτηση του Μόρτεν Φρέντρουπ συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμη η χρυσή τομή για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως, παρά το έντονο ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.

Οι διαπραγματεύσεις για τον Δανό μέσο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλήξει σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ. Ο Δανός μέσος αποτελεί βασικό στόχο για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι φουλάρουν για την απόκτηση ενός χαφ που θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή τους. Ο Φρέντρουπ έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στις επιλογές του Ολυμπιακού, καθώς η ομάδα επιδιώκει να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές της κινήσεις.

Η Τζένοα, από την πλευρά της, φαίνεται να διατηρεί μια σκληρή στάση στις συζητήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας να καθυστερεί, παρά την ανάγκη του Ολυμπιακού να κλείσει το θέμα ενόψει των επικείμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων παρακολουθείται στενά από τους ιταλικούς κύκλους.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και η ευρωπαϊκή λίστα

Η πίεση του χρόνου είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην υπόθεση, καθώς απομένουν λίγα 24ωρα για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ενόψει της League Phase του Europa League. Ο ελληνικός σύλλογος επιθυμεί να εντάξει τον Φρέντρουπ στο δυναμικό του προκειμένου να τον συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάτι που καθιστά την άμεση ολοκλήρωση της μεταγραφής επιτακτική.

Η ενίσχυση στη θέση του χαφ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, και ο Μόρτεν Φρέντρουπ έχει αναδειχθεί ως μία από τις βασικές επιλογές. Η ομάδα εργάζεται εντατικά για να κλείσει το κενό στη μεσαία γραμμή, με τις συζητήσεις να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ρόλος της Τζένοα και η περίπτωση Μαντραγκόρα

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Τζένοα βρίσκεται πίσω στην «κούρσα» για την απόκτηση του Ρολάντο Μαντραγκόρα. Ο ιταλικός σύλλογος φέρεται να έχει ως προϋπόθεση την πώληση του Δανού χαφ, Μόρτεν Φρέντρουπ, προτού μπορέσει να προχωρήσει στην απόκτηση άλλου παίκτη για τη μεσαία γραμμή του.

Αυτή η αλληλεξάρτηση των μεταγραφικών κινήσεων καθιστά την υπόθεση του Φρέντρουπ κρίσιμη όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Τζένοα. Η ανάγκη της ιταλικής ομάδας να πουλήσει τον Δανό μέσο επηρεάζει άμεσα τις δικές της μεταγραφικές προτεραιότητες και την ικανότητά της να ενισχυθεί.

Συνεχείς διαπραγματεύσεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο τονίζει πως, παρά την έλλειψη οριστικής συμφωνίας, τίποτα δεν θεωρείται τελειωμένο στην υπόθεση Φρέντρουπ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων συνεχίζονται και παραμένουν ανοιχτές, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες και να αλλάξουν την τρέχουσα εικόνα.

Η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν ισχυρά κίνητρα να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η πίεση του χρόνου για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού, σε συνδυασμό με την ανάγκη της Τζένοα να πουλήσει τον Φρέντρουπ για να προχωρήσει σε δικές της μεταγραφές, μπορεί να επιταχύνει την κατάληξη των συζητήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta