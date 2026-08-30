ΟΦΗ: Αυτό είναι το γήπεδο που θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά

Ο ΟΦΗ έμαθε το γήπεδο στο οποίο θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Stadionul Giulesti» του Βουκουρεστίου, καθώς η ισραηλινή ομάδα είναι υποχρεωμένη να αγωνίζεται σε ουδέτερη έδρα για λόγους ασφαλείας. Η UEFA έχει ήδη ορίσει το πλήρες πρόγραμμα του Ομίλου για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Η επιλογή του Βουκουρεστίου για την αναμέτρηση

Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, που αποτελεί την πρωταθλήτρια Ισραήλ, έχει οριστεί να διεξαχθεί στο «Stadionul Giulesti» της ρουμανικής πρωτεύουσας, Βουκουρέστι. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς όλες οι ομάδες από το Ισραήλ πρέπει να αγωνίζονται σε ουδέτερη έδρα εντός Ευρώπης, λόγω των ισχυόντων μέτρων ασφαλείας.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο ΟΦΗ, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα για τους οκτώ αντιπάλους του στη διοργάνωση, γνωρίζει και το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων του, όπως αυτό ορίστηκε από την UEFA.

Το «Stadionul Giulesti» και η ιστορία του

Το «Stadionul Giulesti» είναι ένα σύγχρονο γήπεδο που άνοιξε τις πόρτες του το 2022. Αποτελεί την επίσημη έδρα της Ραπίντ Βουκουρεστίου, μιας εκ των γνωστών ομάδων της Ρουμανίας. Η χωρητικότητα του σταδίου ανέρχεται στις 14.047 θέσεις, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για τους φιλάθλους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάποελ Μπερ Σεβά χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο ως ουδέτερη έδρα. Η ισραηλινή ομάδα είχε αγωνιστεί στο «Stadionul Giulesti» και στο παρελθόν, συγκεκριμένα στον αγώνα της με τη Σαμπάχ για τα Play Offs του Champions League. Αυτό υποδηλώνει μια εξοικείωση της ομάδας με τις εγκαταστάσεις.

Προηγούμενες επιλογές ουδέτερων εδρών της Χάποελ

Πριν από την επιλογή του «Stadionul Giulesti» για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, η Χάποελ Μπερ Σεβά είχε χρησιμοποιήσει και άλλες ουδέτερες έδρες για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, η ομάδα είχε αγωνιστεί σε διαφορετικό στάδιο.

Οι αγώνες της Χάποελ Μπερ Σεβά κόντρα στις ομάδες Βίκινγκουρ και Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο των προκριματικών, διεξήχθησαν στο «Haladas Stadium». Το συγκεκριμένο γήπεδο βρίσκεται στο Σόμπατεϊ της Ουγγαρίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ευέλικτες λύσεις όσον αφορά τις έδρες των ισραηλινών συλλόγων στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ, στην ευρωπαϊκή του πορεία για τη League Phase του Europa League, θα ταξιδέψει σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Εκτός από το Βουκουρέστι, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ο Όμιλος έχει προγραμματίσει αναμετρήσεις και σε άλλες σημαντικές τοποθεσίες.

Συνοπτικά, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί του ΟΦΗ περιλαμβάνουν πόλεις όπως η Ρεν, η Λισαβόνα και το Γκρατς. Η UEFA έχει οριστικοποιήσει το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων, δίνοντας στον ΟΦΗ τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τις προκλήσεις που τον περιμένουν σε κάθε μία από αυτές τις έδρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta