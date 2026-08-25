Η έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την πρώτη προπόνηση να πραγματοποιείται σε εντατικούς ρυθμούς. Παρά τις σημαντικές απουσίες που παρατηρήθηκαν, η ομάδα έθεσε σε εφαρμογή το πλάνο της, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Στην προπόνηση βρέθηκε και το Gazzetta, παρακολουθώντας από κοντά τις πρώτες κινήσεις των «πρασίνων».

Η έναρξη της προετοιμασίας στο Telekom Center

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν ξεκίνησε με έντονους ρυθμούς, παρά τις απουσίες που σημειώθηκαν στο αρχικό στάδιο. Οι παίκτες βρέθηκαν στο Telekom Center, όπου πραγματοποίησαν την προπόνησή τους στο γυάλινο δάπεδο του γηπέδου. Η δουλειά στο παρκέ ξεκίνησε δυναμικά, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι «πράσινοι» έδωσαν το «παρών» στην πρώτη τους συγκέντρωση, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων. Το κλίμα ήταν εργατικό, με τους αθλητές να ακολουθούν το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί από το τεχνικό επιτελείο. Η παρουσία του Gazzetta στην προπόνηση έδωσε τη δυνατότητα για μια άμεση εικόνα από το ξεκίνημα της προσπάθειας του Παναθηναϊκού.

Το μήνυμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Σέρβος τεχνικός της ομάδας, έδωσε με κάθε επισημότητα το σύνθημα για τη νέα σελίδα που ανοίγει για τον Παναθηναϊκό. Στην ομιλία του προς τους παίκτες, έκανε ειδική αναφορά στην κουλτούρα που διέπει τον σύλλογο. Τόνισε τη σημασία της αφοσίωσης και της προσήλωσης στους στόχους, υπογραμμίζοντας τι πρέπει να κάνει ο κάθε αθλητής ξεχωριστά.

Ο προπονητής των «πρασίνων» επικεντρώθηκε στην ανάγκη για συλλογική προσπάθεια και ατομική ευθύνη, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιτυχίες. Η αναφορά του στην υπάρχουσα κουλτούρα του συλλόγου είχε ως στόχο να ενσταλάξει στους παίκτες το πνεύμα που απαιτείται για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι δηλώσεις των παικτών

Τον λόγο πήραν και αρκετοί παίκτες της ομάδας, μεταφέροντας τις δικές τους σκέψεις και προσδοκίες. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, μίλησε στους συμπαίκτες του, κάνοντας ειδική μνεία στον Σέρβο τεχνικό, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η αναφορά του αρχηγού στον προπονητή υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας του Ομπράντοβιτς για την ομάδα.

Εκτός από τον Κώστα Σλούκα, μίλησαν και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ, Μουστάφα Φαλ, αναφέρθηκε και στο θέμα του ελληνικού του διαβατηρίου, ένα ζήτημα που απασχολεί την ομάδα. Οι δηλώσεις των παικτών έδωσαν μια πρώτη γεύση από την ψυχολογία και τους στόχους που έχουν τεθεί ενόψει της νέας σεζόν.

Η εικόνα από το γυάλινο δάπεδο

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο γυάλινο δάπεδο του Telekom Center, προσφέροντας μια ξεχωριστή εικόνα από την έναρξη της προετοιμασίας. Οι αθλητές του Παναθηναϊκού έδειξαν αφοσίωση και συγκέντρωση στις ασκήσεις, παρά τις αρχικές απουσίες. Η δουλειά στο γήπεδο ήταν εντατική, με τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η ατμόσφαιρα στην προπόνηση ήταν σοβαρή και επαγγελματική, με όλους να επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του προπονητικού επιτελείου. Η εικόνα από το γυάλινο δάπεδο του Telekom Center αποτύπωσε την έναρξη μιας απαιτητικής πορείας για τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα να προετοιμάζεται για τις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta