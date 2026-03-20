Δολοφονία ποδοσφαιριστή στην Τουρκία: Σοκ και ανατροπές στην υπόθεση

Η Τουρκία θρηνεί την απώλεια του 21χρονου ποδοσφαιριστή Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί, ο οποίος σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026, στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης. Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Kars 36 Spor, δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με αναφορές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά του αυτοκινήτου του Κουντακτσί. Στο όχημα βρισκόταν επίσης ο ράπερ Βαχάπ Τζανμπάι, ο οποίος δεν τραυματίστηκε αλλά έγινε αυτόπτης μάρτυρας της φονικής επίθεσης. Ο Τζανμπάι, συγγενής του θύματος, εξέφρασε τη θλίψη του μέσω των κοινωνικών δικτύων, γράφοντας: «Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας».

Ümraniye'de, Rapçi Canbay ile sevgilisini barıştırmaya gittiği öne sürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Η σύλληψη και οι υποψίες

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μουσικού Αλέινα, η οποία φέρεται να έχει σχέση με την υπόθεση. Η Αλέινα, πρώην σύντροφος του Βαχάπ Τζανμπάι, ήταν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αν και οι ακριβείς συνθήκες της εμπλοκής της παραμένουν ασαφείς. Η αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει τον γιο γνωστού εφοπλιστή και επιχειρηματία ως κύριο ύποπτο της υπόθεσης, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ο πατέρας του θύματος εξέφρασε ανησυχία ότι ο δράστης θα μπορούσε να προσπαθήσει να διαφύγει, ζητώντας από τις αρχές να «σφραγίσουν» τα λιμάνια και να μην επιτρέψουν σε «έναν πλούσιο γιο να γλιτώσει για τον φόνο ενός φτωχού ποδοσφαιριστή».

Αντίκτυπος και αντιδράσεις

Η δολοφονία αυτή έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τουρκική κοινωνία, με τις συζητήσεις να περιστρέφονται γύρω από την ασφάλεια και τις συνθήκες ζωής των νέων αθλητών στη χώρα. Ο Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί θεωρούνταν ανερχόμενο ταλέντο και η απώλειά του αφήνει ένα κενό στον κόσμο του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Η κοινότητα των αθλητών και οι φίλαθλοι εκφράζουν την οδύνη τους και απαιτούν δικαιοσύνη. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις αρχές να διερευνούν ενδελεχώς τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την τραγική απώλεια.

