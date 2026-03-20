Μια απογοητευτική βραδιά περίμενε τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του Europa League, καθώς η ομάδα ηττήθηκε με 4-0 από τη Μπέτις, παρά τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και αποκλείστηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Ο αγώνας ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για τους «πράσινους». Στο 5ο λεπτό, ο Ρενάτο Σάντσες έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Πελίστρι, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα Πάου Λόπεθ, αλλά η προσπάθειά του αποκρούστηκε. Αυτή η μεγάλη ευκαιρία δεν κατέστη δυνατό να μετατραπεί σε γκολ και, αμέσως μετά, ήρθε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Μόλις στο 8ο λεπτό, ο Κούτσο εκτέλεσε ένα σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Ρουιμπάλ με κοντρόλ και πλασέ νίκησε τον Λαφόν, δίνοντας το προβάδισμα στη Μπέτις. Αν και οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να επιβληθούν στο παιχνίδι, δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Η Μπέτις, από την άλλη, είχε ένα σουτ του Φορνάλς στο 16′, το οποίο ο Λαφόν μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς μεγάλες φάσεις, αν και ο Παναθηναϊκός είχε διαστήματα πίεσης. Ωστόσο, οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια των φιλοξενούμενων και στο 45′, σε μια φάση που ζητήθηκε φάουλ από τον Καλάμπρια, ο Άμραμπατ με απίθανο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0.

Μετά την ανάπαυλα, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Στο 53′, ο Ρουιμπάλ έβγαλε μια πάσα στον Κούτσο, ο οποίος βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Λαφόν και με πλασέ ανέβασε το σκορ στο 3-0. Ο Ράφα Μπενίτεθ αντέδρασε με αλλαγές, βγάζοντας τους Σάντσες και Μπακασέτα, αλλά η κατάσταση ήταν ήδη μη αναστρέψιμη.

Οι «πράσινοι» επιχείρησαν να αντιδράσουν, αλλά στο 66′, ο Εζαλζουλί, μετά από κούρσα από αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Άντονι, ο οποίος με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Οι οπαδοί της Μπέτις πανηγύριζαν, ενώ στο 82′ η ομάδα τους είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει και 5ο γκολ, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε σε τετ α τετ.

Σχηματισμοί ομάδων

**Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι):** Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Άντονι, Φορνάλς (73′ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (62′ Ρόκα), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες (73′ Άβιλα), Ρουιμπάλ (62′ Φιντάλγκο).

**Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ):** Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (55′ Τσέριν), Σάντσες (55′ Τσιριβέγια), Καλάμπρια, Ταμπόρδα (85′ Σιώπης), Πελίστρι (71′ Τζούριτσιτς), Τεττέη (71′ Σφιντέρσκι).

Η ήττα του Παναθηναϊκού με 4-0 από τη Μπέτις είναι ένα σοβαρό πλήγμα για την ομάδα και τους φιλάθλους της. Αν και η αρχή του αγώνα έδειχνε ελπιδοφόρα, οι λάθος επιλογές και η αδυναμία αντίδρασης στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού οδήγησαν σε έναν άκρως αρνητικό αποκλεισμό. Αυτή η εμφάνιση αναδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση και ανασύνταξη ενόψει των επόμενων προκλήσεων της ομάδας

Διαβάστε ακόμα: Εθνική Ελλάδας: Οι εκπλήξεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Πρώτη κλήση για Τσιφτσή και Κοντούρη