ΑΕΚ: Πρώτη πρόκριση στους «8» του Conference League παρά την ήττα από την Τσέλιε

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει μια σπουδαία πρόκριση στους προημιτελικούς του Conference League, αν και η ομάδα ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με το 4-0 που είχε πετύχει στο πρώτο παιχνίδι, η Ένωση εξασφάλισε την είσοδό της στην επόμενη φάση, αλλά η ήττα αυτή εγείρει ερωτήματα για την εικόνα της ομάδας.

Δύσκολη βραδιά για την ΑΕΚ

Αν και η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα από την προηγούμενη αναμέτρηση, το πρώτο ημίχρονο του αγώνα αποδείχθηκε εφιαλτικό. Οι Σλοβένοι άνοιξαν το σκορ νωρίς στο 13ο λεπτό με τον Ιοσίφοφ, ο οποίος με ατομική ενέργεια και μια ευνοϊκή κόντρα στη μπάλα, έφερε το ματς σε 0-1. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, στο 42ο λεπτό, ο Βάνσας διπλασίασε τα τέρματα για την Τσέλιε, αξιοποιώντας την ασίστ του Νιέτο.

Αντεπίθεση από την ΑΕΚ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ φάνηκε να μπαίνει πιο δυναμικά, δημιουργώντας ευκαιρίες και προσπαθώντας να αντιστρέψει την κατάσταση. Το γεγονός ότι η Τσέλιε έχασε δύο από τους πιο επικίνδυνους παίκτες της, τον Νιέτο και τον Ιοσίφοφ, κατά την ανάπαυλα, έδωσε μια ευκαιρία στην Ένωση να πιέσει περισσότερο. Ωστόσο, η σλοβενική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Βίκτορ Καμπέλος, αποφάσισε να αμυνθεί και να διαφυλάξει τη νίκη της.

Η πρόκριση και οι επόμενοι αντίπαλοι

Η ΑΕΚ κλείδωσε τη θέση της στους προημιτελικούς και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Βαγεκάνο-Σαμσουνσπόρ, με την ισπανική ομάδα να έχει το προβάδισμα με 3-1 από τον πρώτο αγώνα. Η ήττα αυτή, αν και δεν κόστισε την πρόκριση, έρχεται ως προειδοποίηση για την ομάδα καθώς προχωρά στη διοργάνωση.

Στατιστικά του αγώνα

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Ιταλός Σιμόνε Σέτσια, ενώ οι κίτρινες κάρτες μοιράστηκαν στους Μάνταλο και Γκατσίνοβιτς από πλευράς ΑΕΚ και στον Τσάλουτσιτς από την Τσέλιε. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων είναι οι εξής:

**ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς):** Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (53΄ Μάνταλος), Κουτέσα (53΄ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς. **ΤΣΕΛΙΕ (Βίκτορ Καμπέλος):** Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Νιέτο (46΄ Χρκα), Μπέιγκερ, Σέσλαρ (63΄ Αβέσιτς), Τσάλουσιτς (77΄ Κάρνιτσνικ), Ντάνιελ, Βάνσας, Ιοσίφοφ (46΄ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66΄ Κούτσις).

Η ήττα από την Τσέλιε, παρά την πρόκριση, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητα που είχε δείξει στον πρώτο αγώνα, ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία και στα επόμενα παιχνίδια. Η παρουσία της στους «8» του Conference League είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά η εμφάνιση αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει ως κίνητρο για βελτίωση.

