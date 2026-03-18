Μπράγκα: Εντυπωσιακή νίκη 4-0 επί της Φερεντσβάρος και πρόκριση στους «8». Περιμένει τον Παναθηναϊκό

Η Μπράγκα έδειξε τη δύναμή της στην ευρωπαϊκή σκηνή, συντρίβοντας τη Φερεντσβάρος με 4-0 στη ρεβάνς του Europa League. Οι Πορτογάλοι αντεπίθεσαν με εντυπωσιακό τρόπο, ανατρέποντας την ήττα τους με 2-0 από το πρώτο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στους προημιτελικούς, που θα είναι είτε ο Παναθηναϊκός είτε η Μπέτις.

Εντυπωσιακή αρχή για την Μπράγκα

Η Μπράγκα μπήκε στο παιχνίδι με αποφασιστικότητα και πέτυχε το 1-0 μόλις στο 11ο λεπτό. Ο Όρτα άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά, αξιοποιώντας τη σέντρα του Σάλασαρ. Αυτό το γκολ ήταν το πρώτο από μια σειρά επιθετικών επιτυχιών που ακολούθησαν.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Γκρίλιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ένα δυνατό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και βάζοντας την Μπράγκα σε θέση οδηγού.

Ανατροπή πριν την ανάπαυλα

Η πίεση της Μπράγκα συνεχίστηκε και στο 34ο λεπτό, όταν ο Μαρτίνεθ, έπειτα από πάσα του Βίκτορ, έκανε το 3-0, κλείνοντας εντυπωσιακά το πρώτο ημίχρονο. Η Φερεντσβάρος, αν και προσπάθησε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να βρει τον ρυθμό της και αντιμετώπιζε δυσκολίες στην επίθεση.

Τελικός θρίαμβος με Όρτα και πάλι

Στην επανάληψη, ο Όρτα είχε και πάλι τον πρώτο λόγο, καθώς στο 53ο λεπτό έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με ένα πανέμορφο σουτ, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0. Αυτή η εντυπωσιακή νίκη εξασφάλισε στην Μπράγκα την πρόκριση στους «8» του Europa League, όπου θα περιμένει τον αντίπαλο της από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μπέτις.

Η Φερεντσβάρος, παρά την αρχική τους υπεροχή, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει στο πρώτο παιχνίδι και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με απογοητευτική εμφάνιση.

Σχολιασμός

Η Μπράγκα έδειξε ότι είναι μια ισχυρή ομάδα και αξίζει τη θέση της στους «8» του Europa League. Η ικανότητά της να ανατρέπει αρνητικά αποτελέσματα και να επιβάλλει τον ρυθμό της στο γήπεδο είναι εντυπωσιακή. Η επόμενη πρόκληση απέναντι στον Παναθηναϊκό ή τη Μπέτις θα είναι κρίσιμη και θα δοκιμάσει τις δυνατότητες της πορτογαλικής ομάδας σε υψηλότερο επίπεδο.

