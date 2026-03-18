Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε ότι το Μαρόκο ανακηρύσσεται νικητής του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, με σκορ 3-0 στα χαρτιά, κόντρα στη Σενεγάλη. Αυτή η απόφαση ήρθε δύο μήνες μετά τον τελικό, όπου η Σενεγάλη είχε καταφέρει να επικρατήσει με 1-0 στην παράταση.

Η ποινή επιβλήθηκε στη Σενεγάλη, καθώς η ομάδα αποχώρησε από το γήπεδο μετά τον καταλογισμό ενός αμφισβητούμενου πέναλτι εις βάρος της. Μετά από σύντομη διακοπή, η ομάδα επέστρεψε και συνέχισε τον αγώνα, όμως η CAF έκρινε ότι η συμπεριφορά αυτή παραβίασε τους κανονισμούς.

Η ανακοίνωση της CAF

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της CAF, το Εφετείο αποφάσισε ότι η Σενεγάλη παραβίασε τα Άρθρα 82 και 84 των κανονισμών του Africa Cup of Nations (AFCON). Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Η εθνική ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχασε τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης Μαρόκο 2025 στα χαρτιά, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται 3-0 υπέρ της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).»

Επιπλέον, η έφεση της FRMF έγινε αποδεκτή, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF να ακυρώνεται. Οι κανονισμοί καθόρισαν ότι η συμπεριφορά της Σενεγάλης κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν απαράδεκτη.

Πειθαρχικές ποινές και πρόστιμα

Στην ίδια απόφαση, το Εφετείο της CAF εξέτασε και άλλες πειθαρχικές υποθέσεις. Ο παίκτης Νο11 της εθνικής Μαρόκου, Ισμαέλ Σαϊμπάρι, επιβεβαιώθηκε ότι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, με ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων, εκ των οποίων ο ένας με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων που του είχε επιβληθεί ακυρώθηκε.

Η CAF επιβεβαίωσε επίσης ότι η FRMF είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των ball boys κατά τη διάρκεια του αγώνα και το πρόστιμο μειώθηκε σε 50.000 δολάρια. Επίσης, η έφεση για τις παρεμβάσεις γύρω από την περιοχή ελέγχου του VAR απορρίφθηκε, διατηρώντας το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης, γνωρίζοντας την απόφαση, προγραμματίζει να προσφύγει στο CAS για να αναζητήσει δικαίωση. Εξετάζει μάλιστα το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την διοργάνωση, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή της σε μελλοντικές διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με πολλές φωνές να ζητούν διαφάνεια και δικαιοσύνη στις διαδικασίες της CAF.

Η απόφαση της CAF να ανακηρύξει το Μαρόκο νικητή του τελικού στα χαρτιά έχει σοβαρές συνέπειες για το ποδόσφαιρο στην Αφρική. Η τιμωρία της Σενεγάλης εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία και την αξιοπιστία των διοργανώσεων. Η αντίδραση της Σενεγάλης και η πιθανή προσφυγή στο CAS αναδεικνύουν την ανάγκη για σαφήνεια και δικαιοσύνη στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις εθνικές ομάδες και τους παίκτες.

