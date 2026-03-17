Μουντιάλ 2026: Η ομοσπονδία του Ιράν ζητάει μεταφορά αγώνων στο Μεξικό: «Δεν θα ταξιδέψουμε στις ΗΠΑ»

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη FIFA, ζητώντας να μεταφερθούν οι αγώνες της στο προσεχές Μουντιάλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό. Αυτή η εξέλιξη προκύπτει λόγω σοβαρών ανησυχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Ασφάλεια και δηλώσεις του προεδρείου

Ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της αποστολής να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ, επικαλούμενος συγκεκριμένες δηλώσεις του προεδρεύοντα των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της ομάδας. «Όταν δηλώνεται ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εθνικής ομάδας, δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ταζ, προσθέτοντας ότι γίνονται επαφές με τη FIFA για να διεξαχθούν οι αγώνες στο Μεξικό.

Αντίκτυποι και αναταραχή

Η FIFA δεν έχει απαντήσει επισήμως στην αίτηση του Ιράν, ενώ οι φήμες για πιθανή αποχώρηση της εθνικής ομάδας από το τουρνουά εντείνονται, ειδικά μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή. Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει δύο αγώνες στη φάση των ομίλων στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ. Ωστόσο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη συμμετοχής, αναφερόμενος στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις σε συνεργασία με το Ισραήλ στην Τεχεράνη.

Αντίκτυποι στη διοργάνωση

Μια πιθανή αποχώρηση του Ιράν από το Μουντιάλ θα συνιστούσε μια πρωτοφανή εξέλιξη στην ιστορία της διοργάνωσης, αναγκάζοντας τη FIFA να αναζητήσει άμεσες λύσεις αντικατάστασης. Από την άλλη πλευρά, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την αποχώρηση του Ιράν και ότι η ιρανική ομοσπονδία παραμένει κανονικά παρούσα στη διοργάνωση.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον αθλητισμό. Η ασφάλεια των παικτών είναι πρωταρχικής σημασίας, και η FIFA καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διοργάνωση. Η προσεχής απόφαση του Ιράν και η ανταπόκριση της FIFA θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη του Μουντιάλ 2026.

