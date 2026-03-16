Παναθηναϊκός: «Έδεσε» τον Κάτρη μέχρι το 2030 – Επένδυση στο μέλλον για το «Τριφύλλι»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 20χρονου αμυντικού Γιώργου Κάτρη, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα έως τον Ιούνιο του 2030. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον νεαρό παίκτη, που έχει δείξει σπουδαία προοπτική και ταλέντο.

Η πορεία του Κάτρη στον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Κάτρης εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς και προόδου, το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Στη συνέχεια, το 2024, υπέγραψε το δεύτερο συμβόλαιό του, έχοντας ήδη ολοκληρώσει μια σεζόν στη Super League 2 με την ομάδα Παναθηναϊκός Β’. Πέρυσι, παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, με την επιστροφή του να γίνεται τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι δηλώσεις του Κάτρη μετά την υπογραφή

Μετά την υπογραφή της ανανέωσης, ο Κάτρης εξέφρασε τη χαρά του, αναφέροντας: «Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατί πραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω».

Ο νεαρός αμυντικός εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που έχει λάβει από τον σύλλογο και τους φιλάθλους, προσθέτοντας: «Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου».

Αναφερόμενος στο μέλλον, δήλωσε ότι δεν θέλει να σκέφτεται πολύ μακριά: «Το πάω βήμα-βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθε τι στην ώρα του».

Η ανανέωση του Γιώργου Κάτρη αποτελεί μια σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό, καθώς η ομάδα επενδύει σε νεαρούς παίκτες με προοπτικές. Ο Κάτρης φαίνεται να έχει το ταλέντο και την αποφασιστικότητα να αναδείξει τις ικανότητές του, και η στήριξη της ομάδας θα είναι καθοριστική για την εξέλιξή του. Εν μέσω των φιλοδοξιών του, ο νεαρός αμυντικός έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παράγοντα του Παναθηναϊκού και στο μέλλον.

