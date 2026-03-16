Εθνική Ελλάδας: Οι εκπλήξεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Πρώτη κλήση για Τσιφτσή και Κοντούρη

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για δύο φιλικούς αγώνες και ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι Αντώνης Τσιφτσής και Σωτήρης Κοντούρης.

Φιλικοί αγώνες και νέα πρόσωπα

Η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί σε δύο φιλικές αναμετρήσεις, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαρτίου κόντρα στην Παραγουάη, ενώ θα ακολουθήσει ο εκτός έδρας αγώνας με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου. Αυτές οι αναμετρήσεις προσφέρουν την ευκαιρία στον Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει νέα πρόσωπα και ταλέντα, με τους Τσιφτσή και Κοντούρη να ξεχωρίζουν φέτος στις ομάδες τους.

Ο Τσιφτσής, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, έχει δείξει εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ ο Κοντούρης, μετά την μεταγραφή του τον Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό, έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του στην Super League.

Η αποστολή της Εθνικής

Η πλήρης αποστολή της Εθνικής Ελλάδας περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας και Τεττέη.

Η επιλογή των συγκεκριμένων παικτών δείχνει την πρόθεση του προπονητή να ανανεώσει την ομάδα, ενισχύοντας την προοπτική για το μέλλον.

Η κλήση των Τσιφτσή και Κοντούρη στην Εθνική Ελλάδας είναι μια κίνηση που δείχνει την εμπιστοσύνη του Γιοβάνοβιτς στους νέους παίκτες και τη διάθεση να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Οι φιλικοί αγώνες προσφέρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να δοκιμαστούν νέες στρατηγικές και να αξιολογηθούν οι παίκτες ενόψει των μελλοντικών προκριματικών. Με την ενίσχυση από νέες φωνές, η Ελλάδα ελπίζει να επανακάμψει στον διεθνή χάρτη του ποδοσφαίρου.

