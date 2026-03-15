ΑΕΚ - Ατρόμητος: Τριπλή ισοβαθμία στην Super League μετά το 2-2

Η 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League επεφύλασσε ένα φινάλε-θρίλερ για την κανονική περίοδο, καθώς η ισοπαλία της ΑΕΚ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (2-2) δημιούργησε μια σπάνια και άκρως συναρπαστική κατάσταση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το «Μπλόκο» στο Περιστέρι

Η ΑΕΚ, αν και κατάφερε να ανατρέψει το σκορ με δύο προσωπικά τέρματα του Γιόβιτς (63', 68'), δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη μέχρι το τέλος. Ο Ατρόμητος, που είχε προηγηθεί με τον Μήτογλου (34'), βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Μουτουσαμί στο 71', στερώντας από την «Ένωση» δύο πολύτιμους βαθμούς και την ευκαιρία να παραμείνει μόνη πρώτη.

Συναρπαστική αναμέτρηση στο Περιστέρι

Ο αγώνας αποδείχθηκε συναρπαστικός από την αρχή μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να επιθυμούν τη νίκη. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Στίβεν Τσούμπερ στο 23ο λεπτό, αλλά ο Ατρόμητος απάντησε γρήγορα, ισοφαρίζοντας με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 34ο λεπτό. Η αναμέτρηση συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό, και οι δύο ομάδες αναζητούσαν το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα με τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος σημείωσε το 2-1 στο 66ο λεπτό. Παρά την πίεση που άσκησε η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος δεν τα παρατούσε. Τελικά, ο Ατρόμητος ισοφάρισε ξανά, με τον Γιάννη Κωστή να σκοράρει στο 87ο λεπτό, ολοκληρώνοντας το τελικό 2-2.

Αντίκτυποι της ισοπαλίας

Αυτή η ισοπαλία αφήνει την ΑΕΚ να μοιράζεται την κορυφή του πίνακα με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, καθώς και οι δύο τελευταίοι πέτυχαν νίκες στις αναμετρήσεις τους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια εξαιρετική αγωνία ενόψει του επερχόμενου play off, όπου οι ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο.

Η τριπλή ισοβαθμία προκαλεί ήδη συζητήσεις και αναλύσεις σχετικά με τις πιθανότητες κάθε ομάδας να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο προπονητής της ΑΕΚ αναγνώρισε την δυσκολία της αναμέτρησης, δηλώνοντας: "Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το προβάδισμα, αλλά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα".

Τριπλή Ισοβαθμία στην Κορυφή

Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού (3-0) στην Τούμπα και το «διπλό» του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ (0-3), φέρνει τους τρεις διεκδικητές του τίτλου σε απόλυτη ισορροπία.

ΠΑΟΚ: 57 Βαθμοί

Ολυμπιακός: 57 Βαθμοί

ΑΕΚ: 57 Βαθμοί

Η κατάσταση αυτή προσδίδει μια «άγρια» ομορφιά στο πρωτάθλημα, καθώς η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα και οι ομάδες θα εισέλθουν στα play-off από την ίδια αφετηρία, καθιστώντας κάθε επόμενο παιχνίδι έναν «τελικό».

Αποτελέσματα 25ης Αγωνιστικής

Ατρόμητος – ΑΕΚ: 2-2

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: 3-0

ΟΦΗ – Ολυμπιακός: 0-3

Κηφισιά – Βόλος: 2-0

Πανσερραϊκός – Άρης: 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR: 1-1

Το Πρόγραμμα της Τελευταίας Αγωνιστικής (22 Μαρτίου)

Η 26η αγωνιστική θα κρίνει την τελική κατάταξη πριν το μίνι πρωτάθλημα των play-off:

ΑΕΚ – Κηφισιά

Βόλος – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

