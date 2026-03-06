Το «αιώνιο» ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή της σεζόν. Ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10, αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παλεύει για την 10η θέση με ρεκόρ 16-13. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία και των δυο ομάδων στη διοργάνωση.

Η βαθμολογική σημασία του αγώνα

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαφορετικές βαθμολογικές καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός, παρά την πρόσφατη ήττα του από τη Ζαλγκίρις με 99-94 σε διπλή παράταση, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση στη βαθμολογία της EuroLeague. Οι Πειραιώτες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς η αναμέτρησή τους με τη Φενερμπαχτσέ αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στην οροφή του ΣΕΦ. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, βρίσκεται σε δύσκολη θέση και χρειάζεται άμεσα τη νίκη για να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης.

Οι απουσίες και οι προκλήσεις

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που αποτελεί σημαντική απώλεια για την ομάδα. Ο Βεζένκοφ, με μέσο όρο 19,3 πόντους ανά αγώνα, και ο Γουόκαπ, με 5,8 ασίστ, είναι βασικοί παίκτες για την επίθεση και την οργάνωση του παιχνιδιού. Επίσης, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μόντε Μόρις, κάτι που αφήνει κενό στη θέση του πόιντ γκαρντ. Ωστόσο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναμένεται να αγωνιστεί, παρόλο που θα χρησιμοποιήσει προστατευτικό κηδεμόνα στον αντίχειρα.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, οι απουσίες περιορίζονται στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την ομάδα. Η απόδοση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που σημείωσε 27 πόντους στην πρόσφατη ήττα από την Παρί, και του Φαρίντ που πρόσθεσε άλλους 17, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Η αγωνιστική παράδοση

Ο Ολυμπιακός διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, έχοντας δέκα συνεχόμενες νίκες. Αυτή η παράδοση προσδίδει στους Πειραιώτες μια ψυχολογική υπεροχή, παρά τις τρέχουσες δυσκολίες με τους τραυματισμούς.

Σημαντικές στατιστικές

Στα στατιστικά, οι δύο ομάδες παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δέχονται κατά μέσο όρο 84,3 πόντους ανά αγώνα. Ωστόσο, η επιθετική παραγωγικότητα του Ολυμπιακού είναι ελαφρώς ανώτερη, με μέσο όρο 90,1 πόντους, σε σύγκριση με τους 85,7 πόντους του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά, ο Ολυμπιακός υπερέχει σε επιθετικά και αμυντικά ριμπάουντ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μικρό προβάδισμα σε κλεψίματα και λάθη. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι σκληρή και ενδεχομένως να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Η ώρα και το κανάλι

Ο αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στις 21:15, και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χιλιάδων φιλάθλων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν την καλύτερη δυνατή θέση στη EuroLeague. Η αναμέτρηση των «αιωνίων» στο ΣΕΦ υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν στη EuroLeague. Με δεδομένες τις απουσίες και τις βαθμολογικές ανάγκες των δύο ομάδων, η εξέλιξη του αγώνα αναμένεται να είναι απρόβλεπτη και να εξαρτηθεί από την ικανότητα των προπονητών να προσαρμόσουν τις τακτικές τους στις συνθήκες του αγώνα.

