Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 79-68 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, κατακτώντας τον τίτλο για 22η φορά στην ιστορία του. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο του Allwyn Final 8, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο "αιωνίων" αντιπάλων, με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται νικητής, κυριαρχώντας σε άμυνα και επίθεση.

Ο αγώνας

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ήταν γεμάτος ένταση και συναρπαστικές στιγμές. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη, με την παρουσία χιλιάδων φιλάθλων που κατέκλυσαν το γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη συναρπαστική αυτή μονομαχία.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του από την αρχή του αγώνα, δείχνοντας ανωτερότητα τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Το τελικό σκορ 79-68 αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα των παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έδωσαν ένα μικρό "σεμινάριο" μπάσκετ, όπως χαρακτηρίστηκε από ειδικούς του αθλήματος.

Ιστορικό υπόβαθρο

Η αντιπαλότητα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο μπάσκετ έχει μακρά ιστορία, με τις δύο ομάδες να έχουν συναντηθεί πολλές φορές σε τελικούς κατά τη διάρκεια των χρόνων. Αυτός ο τελικός ήταν η 31η συνάντησή τους στα 51 χρόνια του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας. Μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να κερδίσει 8 από τις 13 φορές που οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε τελικούς.

Η σημασία της νίκης

Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα, καθώς ενισχύει το ηθικό των παικτών και των φιλάθλων. Η νίκη αυτή είναι η 22η στην ιστορία της ομάδας στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική της υπεροχή στο ελληνικό μπάσκετ. Επιπλέον, η νίκη αυτή δίνει στον Παναθηναϊκό ώθηση για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αντίδραση και επόμενα βήματα

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από φιλάθλους και αθλητικούς παράγοντες για την επιτυχία τους. Στον Ολυμπιακό, παρά την απογοήτευση για την ήττα, εκφράστηκε η αποφασιστικότητα για ανασύνταξη και επιστροφή στις νίκες στο μέλλον.

Η νίκη αυτή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων παραμένει έντονος και οι προσδοκίες για τις επόμενες αναμετρήσεις είναι υψηλές.

