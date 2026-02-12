Nations League: Στα «σαλόνια» της League A η Εθνική – Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η κλήρωση για το Nations League 2026/27 την έφερε αντιμέτωπη με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηπείρου. Μετά την ιστορική άνοδο στη League A τον Μάρτιο του 2025, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κληθεί να αποδείξει την αξία του στον 2ο όμιλο.

Ο «Όμιλος της Φωτιάς» για την Ελλάδα

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθεί απέναντι σε τρία πανίσχυρα ποδοσφαιρικά μεγέθη:

Γερμανία : Μια διαχρονική υπερδύναμη.



: Μια διαχρονική υπερδύναμη. Ολλανδία: Η πάντα επικίνδυνη «Οράνιε».



Η πάντα επικίνδυνη «Οράνιε». Σερβία: Μια ομάδα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και γνώριμο στυλ παιχνιδιού.

Το Πρόγραμμα και ο Στόχος

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με ένα παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.

Οι αγώνες των ομίλων θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2026.

Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά (Μάρτιος 2027), διεκδικώντας την είσοδο στην τελική φάση, η οποία δίνει και το «εισιτήριο» για το EURO.



Η Παρουσία της Κύπρου

Στη League C, η Κύπρος κληρώθηκε στον 2ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τον νικητή του ζευγαριού Λετονία ή Γιβραλτάρ.



Συνοπτικά οι Όμιλοι της League A:

1ος Όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία

2ος Όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα

3ος Όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία

4ος Όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία

Στην κλήρωση στις Βρυξέλλες έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, και οι τεχνικοί διευθυντές Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Εθνικής.

