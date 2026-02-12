Nations League: Στα «σαλόνια» της League A η Εθνική – Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 33 άτομα
Nations League: Στα «σαλόνια» της League A η Εθνική – Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η κλήρωση για το Nations League 2026/27 την έφερε αντιμέτωπη με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηπείρου. Μετά την ιστορική άνοδο στη League A τον Μάρτιο του 2025, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κληθεί να αποδείξει την αξία του στον 2ο όμιλο.

Ο «Όμιλος της Φωτιάς» για την Ελλάδα
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθεί απέναντι σε τρία πανίσχυρα ποδοσφαιρικά μεγέθη:

  • Γερμανία: Μια διαχρονική υπερδύναμη.
  • Ολλανδία: Η πάντα επικίνδυνη «Οράνιε».
  • Σερβία: Μια ομάδα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και γνώριμο στυλ παιχνιδιού.

Το Πρόγραμμα και ο Στόχος
Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με ένα παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.

  • Οι αγώνες των ομίλων θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2026.
  • Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά (Μάρτιος 2027), διεκδικώντας την είσοδο στην τελική φάση, η οποία δίνει και το «εισιτήριο» για το EURO.


Η Παρουσία της Κύπρου
Στη League C, η Κύπρος κληρώθηκε στον 2ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τον νικητή του ζευγαριού Λετονία ή Γιβραλτάρ.

 
Συνοπτικά οι Όμιλοι της League A:
1ος Όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία
2ος Όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα
3ος Όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία
4ος Όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία

Στην κλήρωση στις Βρυξέλλες έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, και οι τεχνικοί διευθυντές Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Εθνικής.

Διαβάστε ακόμα: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Κυρίαρχος ο «Δικέφαλος» και ραντεβού με τον ΟΦΗ στον τελικό!

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός στο Μετρό στον σταθμό «Σύνταγμα»: Νεκρός 65χρονος μετά από πτώση στις ράγες. Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 2
Κοινωνία

Συναγερμός στο Μετρό στον σταθμό «Σύνταγμα»: Νεκρός 65χρονος μετά από πτώση στις ράγες. Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 2

Γιώργος Μαζωνάκης: 24ωρη Φύλαξη Security στο Νοσοκομείο – Όλες οι Εξελίξεις για την Υγεία του
ShowBiz

Γιώργος Μαζωνάκης: 24ωρη Φύλαξη Security στο Νοσοκομείο – Όλες οι Εξελίξεις για την Υγεία του

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αν πάρει ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ, καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»
Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αν πάρει ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ, καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»

Προσοχή στην Τσικνοπέμπτη: Ο κρυφός κίνδυνος από τη συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού
Υγεία

Προσοχή στην Τσικνοπέμπτη: Ο κρυφός κίνδυνος από τη συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού

Κακοκαιρία στην Αττική: Υπερχείλιση ρέματος στο Πικέρμι και καθιζήσεις στο Πολύγωνο
Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Αττική: Υπερχείλιση ρέματος στο Πικέρμι και καθιζήσεις στο Πολύγωνο