Επίσημο: Ο MVP της EuroLeague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, στον Παναθηναϊκό

Μετά από ένα θρίλερ διαπραγματεύσεων και μια εντυπωσιακή ανατροπή, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και το γεγονός ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ εμφανιζόταν ως το φαβορί, η διοίκηση των «πρασίνων» ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της σεζόν, θωρακίζοντας το ρόστερ του Εργκίν Αταμάν.

Οι Λεπτομέρειες του «Χρυσού» Συμβολαίου

Η συμφωνία προκαλεί ίλιγγο, καθώς οι συνολικές απολαβές του Αμερικανού φόργουορντ αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Διάρκεια: Συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.



Συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Οικονομικά: Ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία του συλλόγου.



Ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία του συλλόγου. Ποιότητα: Ο Παναθηναϊκός εντάσσει στο δυναμικό του τον περσινό πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε και MVP του Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Το Χρονικό της Ανατροπής

Αν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αναφέρει πρόσφατα στα social media πως ο παίκτης είχε απορρίψει την πρόταση, οι κινήσεις των τελευταίων ωρών άλλαξαν άρδην το σκηνικό. Ο Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε το ΟΑΚΑ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενισχύοντας την προσπάθεια του «τριφυλλιού» για την υπεράσπιση του τίτλου της EuroLeague.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Nigel Hayes-Davis joins Panathinaikos BC AKTOR



Panathinaikos BC AKTOR… pic.twitter.com/macCB4blGW — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 12, 2026

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια», ανέφερε η λιτή αλλά ουσιαστική ανακοίνωση της ομάδας.

Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

