Επίσημο: Ο MVP της EuroLeague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, στον Παναθηναϊκό

Μετά από ένα θρίλερ διαπραγματεύσεων και μια εντυπωσιακή ανατροπή, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και το γεγονός ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ εμφανιζόταν ως το φαβορί, η διοίκηση των «πρασίνων» ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της σεζόν, θωρακίζοντας το ρόστερ του Εργκίν Αταμάν.

Οι Λεπτομέρειες του «Χρυσού» Συμβολαίου
Η συμφωνία προκαλεί ίλιγγο, καθώς οι συνολικές απολαβές του Αμερικανού φόργουορντ αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

  • Διάρκεια: Συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.
  • Οικονομικά: Ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία του συλλόγου.
  • Ποιότητα: Ο Παναθηναϊκός εντάσσει στο δυναμικό του τον περσινό πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε και MVP του Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Το Χρονικό της Ανατροπής
Αν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αναφέρει πρόσφατα στα social media πως ο παίκτης είχε απορρίψει την πρόταση, οι κινήσεις των τελευταίων ωρών άλλαξαν άρδην το σκηνικό. Ο Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε το ΟΑΚΑ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενισχύοντας την προσπάθεια του «τριφυλλιού» για την υπεράσπιση του τίτλου της EuroLeague.

 

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια», ανέφερε η λιτή αλλά ουσιαστική ανακοίνωση της ομάδας.
Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

