Ντέρμπι «αιωνίων»: Ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» το Καραϊσκάκη και έριξε τον Ολυμπιακό από την κορυφή!

Μεγάλο διπλό για το «τριφύλλι» που επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού, χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα από το ξεκίνημα του αγώνα. Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ άντεξαν στην πίεση, κράτησαν το μηδέν και ανάγκασαν την ομάδα του Μεντιλίμπαρ στην απώλεια της πρώτης θέσης, με την ΑΕΚ να απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής στο +2.

Το χρονικό της «πράσινης» νίκης



Το γκολ: Μόλις στο 7ο λεπτό, ο Ταμπόρδα συνεργάστηκε με τον Τεττέη και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Τζολάκη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα (μετά από έλεγχο VAR).



Οι χαμένες ευκαιρίες: Ο Ολυμπιακός πίεσε ασφυκτικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 78', όταν ο Ζέλσον Μάρτινς αστόχησε προ κενής εστίας, χάνοντας την ευκαιρία της χρονιάς για την ισοφάριση.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού: Δύο λεπτά μετά (80'), ο Παντελίδης έχασε παρόμοια ευκαιρία για το 0-2, στέλνοντας την μπάλα άουτ σε κενή εστία.

Παρά τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ και την είσοδο των Ζέλσον, Κλέιτον και Γιαζίτσι, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε συμπαγής και πήρε τους τρεις βαθμούς που τον ξαναβάζουν στο κόλπο της τετράδας.

